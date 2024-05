La résistance secrète des étudiants à Hitler (Vidéo)

The secret student resistance to Hitler - Iseult Gillespie/ La résistance secrète des étudiants à Hitler - Iseult Gillespie. Apprenez l’histoire du groupe de résistance étudiante de la Seconde Guerre mondiale, appelé la rose blanche, luttant contre Hitler en Allemagne nazie. -- En 1943, des avions alliés ont fait pleuvoir des dizaines de milliers de tracts sur l’Allemagne nazie ci-dessous. Les tracts exhortaient les lecteurs à renoncer à Hitler, à se battre furieusement pour l’avenir et à ne jamais abandonner l’espoir.