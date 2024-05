La Russie et la Chine dévoilent leur programme mondial (MoA)

La Russie et la Chine dévoilent leur programme mondial

Article originel : Russia, China Reveal Their Global Agenda

Moon of Alabama, 17.05.24

Il y aura plus à dire sur les près de 8000 mots



Joint Statement of the People's Republic of China and the Russian Federation on deepening the comprehensive strategic cooperative partnership in the new era on the occasion of the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries (in Mandarin) (h/t Arnaud Bertrand).("Déclaration conjointe de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie sur l’approfondissement du partenariat stratégique global de coopération dans la nouvelle ère à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays (en mandarin)")



Mais pour l’instant il y a ces deux extraits.

Sur la gouvernance mondiale multipolaire (traduction automatique) :

Les deux parties ont souligné que les grands changements dans le monde ont accéléré leur évolution, que le statut et la force des puissances émergentes dans les pays et les régions du « Sud global » ont continué d’augmenter et que la multipolarisation du monde s’est accélérée. Ces facteurs objectifs ont accéléré la redistribution du potentiel de développement, des ressources, des opportunités, etc., dans une direction favorable aux marchés émergents et aux pays en développement, et a favorisé la démocratisation des relations internationales et l’équité et la justice internationales. Les pays qui adhèrent à l’hégémonie et à la politique du pouvoir vont à l’encontre de cela, en tentant de remplacer et de subvertir l’ordre international reconnu fondé sur le droit international par un « ordre fondé sur des règles ». Les deux parties ont souligné que le concept de construction d’une communauté de destin humain et une série d’initiatives mondiales proposées par la Chine ont une grande importance positive.

En tant que force indépendante dans le processus d’établissement d’un monde multipolaire, la Chine et la Russie exploiteront pleinement le potentiel de leurs relations, favoriseront la réalisation d’un monde multipolaire égal et ordonné et la démocratisation des relations internationales, et rassembler des forces pour construire un monde multipolaire juste et raisonnable.

Les deux parties estiment que tous les pays ont le droit de choisir de manière indépendante leurs modèles de développement et leurs systèmes politiques, économiques et sociaux conformément à leurs conditions nationales et à la volonté du peuple, s’opposer à l’ingérence dans les affaires intérieures des pays souverains, s’opposer aux sanctions unilatérales et à la « compétence pour armes longues » qui n’ont aucun fondement en droit international et qui ne sont pas autorisées par le Conseil de sécurité, et s’opposer aux lignes idéologiques. Les deux parties ont souligné que le néocolonialisme et l’hégémonie sont complètement contraires à la tendance de l’époque actuelle et ont appelé à un dialogue égal, au développement du partenariat et à la promotion des échanges civilisés et de l’apprentissage mutuel.

Les deux parties continueront de défendre fermement les résultats de la victoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’ordre mondial d’après-guerre inscrit dans la Charte des Nations Unies, et de s’opposer au déni, à la distorsion et à la falsification de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les deux parties ont souligné qu’elles doivent mener une éducation historique correcte, protéger les installations commémoratives antifascistes du monde contre la profanation ou la destruction, et condamner sévèrement la glorification et même les tentatives de ressusciter le nazisme et le militarisme. Les deux parties prévoient de célébrer le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre le Japon et la Grande Guerre patriotique en 2025, et de promouvoir conjointement la vision correcte de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.



Les pays du Sud, c.-à-d. la majorité de tous les pays, se réjouiront de cela.



Sur la guerre en Ukraine (traduction automatique) :

La partie russe évalue positivement la position objective et équitable de la Chine sur la question ukrainienne et est d’accord avec le point de vue selon lequel la crise doit être résolue sur la base du respect total et complet de la Charte des Nations Unies.

La partie russe salue la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise ukrainienne par les voies politiques et diplomatiques.

Les deux parties ont souligné qu’elles doivent arrêter toutes les actions qui ont causé le retard de la guerre et la nouvelle escalade du conflit, et ont appelé à éviter que la crise ne dégénère hors de contrôle. Les deux parties ont souligné que le dialogue est un bon moyen de résoudre la crise ukrainienne.

Les deux parties sont d’avis que, pour résoudre de façon constante la crise ukrainienne, il faut éliminer les causes profondes de la crise, respecter le principe de l’indivisibilité de la sécurité et tenir compte des intérêts et des préoccupations raisonnables de tous les pays en matière de sécurité.

Les deux parties croient que le destin de tous les peuples est partagé, et aucun pays ne devrait chercher sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays. Les deux parties se sont dites préoccupées par les défis réels de la sécurité internationale et régionale et ont souligné que, dans le contexte géopolitique actuel, il est nécessaire d’explorer la mise en place d’un système de sécurité durable dans l’espace eurasien basé sur le principe d’égalité et d’indivisibilité de la sécurité.



Au total, la déclaration donne beaucoup de choses à réfléchir pour "l'Occident".

Il fera de son mieux pour le dénigrer et/ou l’ignorer.