La vraie raison pour laquelle Israël envahit Rafah (Mondoweiss)

La vraie raison pour laquelle Israël envahit Rafah Article originel :T he real reason Israel is invading Rafah Mondoweiss, 08.05.24 Israël envahit Rafah Avec 1,5 million de personnes piégées à Rafah, Israël va de l’avant avec son invasion sans objectifs clairs. Jusqu’à présent, Israël a été incapable d’éliminer la résistance à Gaza, donc sa seule option est de massacrer plus de Palestiniens. Avec 1,5 million de personnes piégées à Rafah, Israël va de l’avant avec son invasion sans objectifs clairs. Jusqu’à présent, Israël a été incapable d’éliminer la résistance à Gaza, donc sa seule option est de massacrer plus de Palestiniens.

Les responsables israéliens avaient insisté pour envahir Rafah pendant des mois malgré la pression internationale croissante sur Israël pour se retirer. Environ 1,5 million de Palestiniens se sont réfugiés dans les innombrables villes de tentes à Rafah et dans les environs, principalement déplacés du centre et du nord de Gaza. L’ONU a mis en garde contre une catastrophe humanitaire si des troupes israéliennes envahissaient la ville.

Alors que les forces israéliennes ont commencé-à entrer à l’est de Rafah le 6 mai dans la partie la plus au sud de la bande de Gaza, plus de 100000 Palestiniens fuyaient vers la région d’al-Mawasi à l’Ouest de Khan Younis, d’où les forces israéliennes s’étaient retirées en mars. Beaucoup d’entre eux fuyaient pour la huitième ou neuvième fois depuis le début de l’assaut israélien en octobre dernier.

L’attaque contre Rafah représente un consensus dans la politique israélienne. Les deux principaux alliés de l’extrême droite de Netanyahou, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont menacé de se retirer de la coalition au pouvoir s’il ne menait pas l’invasion, risquant son effondrement. Mais tous les autres responsables israéliens ont exprimé leur soutien à une sorte d’opération à Rafah, y compris le chef de l’opposition Yair Lapid, qui a répété l’affirmation de Netanyahou selon laquelle quatre bataillons du Hamas restent à Rafah.

Malgré cet accord, les objectifs réels de l’invasion ne semblent pas clairs. Les objectifs déclarés d’Israël ne reflètent pas la réalité sur le terrain, ce qui a conduit les analystes à conclure que le véritable objectif de l’invasion de Rafah est de terminer le nettoyage ethnique de Gaza, et peut-être même présage d’attaques futures qui tenteront de rétablir le sentiment de dissuasion qui a été brisé à jamais le 7 octobre.





Une invasion sans objectifs clairs

Les dirigeants israéliens affirment qu’une invasion de Rafah est nécessaire parce que les derniers combattants restants du Hamas y sont basés et qu’une telle action forcera le Hamas à négocier. Mais aucune revendication n’apparaît basée sur la réalité sur le terrain.

Premièrement, rien n’indique que la capacité de combat du Hamas a été réduite à quatre bataillons « restants » qui ont été acculés à Rafah. Les opérations de résistance de tous les groupes palestiniens armés, en particulier les Brigades Qassam du Hamas, se sont poursuivies sans interruption du nord au sud de Gaza. Deux jours avant le début de l’invasion de Rafah, les combattants du Hamas ont ciblé les troupes israéliennes dans le « couloir de Netzarim », la zone tampon qu’Israël a créée au Sud de la ville de Gaza, bifurquant ainsi la bande de Gaza. Jusqu’à présent, Israël a admis que quatre soldats ont été tués et dix autres blessés, dont trois dans un état critique.



Deuxièmement, à la veille de l’invasion de Rafah, le Hamas a annoncé qu’il avait accepté un accord soutenu par les États-Unis proposé par l’Égypte et le Qatar, qui comprenait un échange de prisonniers. Même les familles des captifs israéliens ont préféré prendre l’accord plutôt que d’envahir Rafah, et sont descendus dans les rues de Tel Aviv cette même nuit. Pourtant, Netanyahou a insisté pour aller de l’avant avec l’invasion, laissant le véritable objectif de l’attaque ouvert à la spéculation.

L’invasion initiale a commencé le 7 mai et ne comprenait que le terminal de Rafah reliant Gaza à l’Égypte et à l’est de Rafah. Le quotidien israélien Haaretz a rapporté qu’Israël s’était engagé à limiter l’invasion de Rafah à la partie orientale de la ville et à céder le contrôle du passage frontalier à une entreprise privée américaine. Cela a également laissé la portée prévue de l’invasion inconnue.

Réinventer le projet sioniste

Un certain nombre d’analystes ont offert différentes explications pour les véritables intentions derrière l’invasion de Rafah. La plupart ont tendance à souligner que son principal moteur est Netanyahou et ses alliés de droite - Netanyahu parce qu’il a intérêt à prolonger la guerre pour éviter de rendre des comptes pour les échecs du 7 octobre, et la droite dure parce qu’elle veut que tout Gaza soit nivelé et nettoyé ethniquement. D’autres croient que Netanyahou est dans une impasse et essaie d’apaiser les deux côtés de son cabinet de guerre - il envoie donc une équipe de négociation au Caire pour apaiser les « pragmatiques » Benny Gantz et Gadi Eizenkot tout en lançant l’invasion pour satisfaire les extrémistes comme Smotrich et Ben-Gvir.

Toutes ces explications contiennent des grains de vérité, mais elles ne sont pas près d’expliquer les véritables intentions derrière l’invasion de Rafah. Plus important encore, ils ignorent le fait que l’ensemble de l’establishment politique israélien est également engagé dans l’invasion, et que les seuls points de différence résident dans le calendrier pour le moment où cela devrait se produire et dans le lieu d’un échange de prisonniers.