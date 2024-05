Le bombardement meurtrier d’Israël sur le convoi de World Central Kitchen n’était pas une erreur (Common Dreams)

Le bombardement meurtrier d’Israël sur le convoi de World Central Kitchen n’était pas une erreur

Article originel : Israel's Deadly Bombing of World Central Kitchen Convoy Was No Anomaly: Report

Par Jon Queally

Common Dreams, 14.05.24

Une nouvelle analyse de Human Right Watch affirme que de nombreuses attaques contre les opérations de secours humanitaires par les forces israéliennes prouvent que le bombardement du 1 avril qui a tué 7 personnes était "loin d’être une erreur isolée."



Une attaque mortelle contre un convoi de travailleurs humanitaires de World Central Kitchen qui a tué 7 personnes le mois dernier n’a pas été un événement unique, a déclaré mardi Human Rights Watch, mais plutôt représentatif d’une tendance documentée dans laquelle les forces militaires israéliennes ont ciblé le personnel de secours et l’infrastructure, bien qu’elles aient été informées de l’emplacement exact de ces opérations.

"Même si les groupes d’aide avaient fourni leurs coordonnées aux autorités israéliennes pour assurer leur protection", une analyse de HRW a constaté que huit de ces attaques sur de telles opérations, y compris le bombardement du 1 avril de la WCK à Deir al-Balah, ont été menées par les forces de défense israéliennes (Tsahal) au cours des sept derniers mois....

