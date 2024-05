Dans le cadre d’une escalade majeure de la guerre entre les États-Unis et l’OTAN et la Russie en Ukraine, le chef d’état-major interarmées des États-Unis, Charles Q. Brown, a déclaré jeudi au New York Times que l’alliance militaire de l’OTAN enverrait «à terme» un nombre important de troupes de l’OTAN en service actif en Ukraine, ce qui, selon le journal, signifiait que le déploiement était «inévitable».

Le chef d’état-major interarmées, le général Charles Q. Brown Jr [AP Photo/Kevin Wolf]

En affirmant que l’envoi de troupes par l’OTAN est «inévitable», le Times veut dire que la décision a déjà été prise et qu’il ne reste plus qu’à déterminer la meilleure façon d’annoncer l’escalade au public. La déclaration de Brown selon laquelle l’OTAN enverra des troupes en Ukraine, après que le président américain Joe Biden a catégoriquement exclu une telle initiative parce qu’elle conduirait à la «Troisième Guerre mondiale», s’inscrit dans la même logique: chaque fois que la Maison-Blanche a mentionné quelque chose qu’elle ne fera pas en Ukraine, elle l’a fait par la suite. Il est grand temps que le président Joe Biden se rende à la télévision nationale et informe le peuple américain que la décision a été prise d’envoyer des troupes américaines et de l’OTAN pour combattre la Russie en Ukraine, qu’il s’agit d’une escalade massive de la guerre, qu’il y a une forte probabilité que cela conduise à une guerre nucléaire et que des centaines de millions de personnes seront tuées si cela se produit. Biden devrait également expliquer comment le gouvernement américain, ou ce qu’il en resterait, réagirait à l’anéantissement d’une grande partie du pays. Il devrait également expliquer clairement pourquoi l’admission de l’Ukraine dans l’OTAN justifie de risquer une telle issue. L’affirmation selon laquelle les troupes envoyées ne feraient que «former» les forces ukrainiennes, au lieu de servir de troupes de première ligne, est dénuée de sens. Une fois en Ukraine, elles essuieraient les tirs des forces russes, ce qui entraînerait des représailles directes de la part des forces de l’OTAN contre les avions et l’artillerie russes. Le Times le dit clairement: «En tant que membre de l’OTAN, les États-Unis seraient obligés, en vertu du traité de l’alliance, d’aider à la défense de toute attaque contre les formateurs, ce qui pourrait entraîner les États-Unis dans la guerre.» L’affirmation de Brown selon laquelle la décision sera prise «éventuellement» et «au fil du temps» ne vise qu’à masquer le fait que le principal responsable militaire civil des États-Unis a annoncé publiquement une action qui, selon les responsables russes, conduirait à des attaques directes contre les troupes américaines. En fait, si l’effort de guerre de l’OTAN manque de quelque chose, c’est de temps. L’article du Times l’admet en déclarant: «La pénurie de soldats en Ukraine a atteint un point critique, et sa position sur le champ de bataille s’est sérieusement détériorée ces dernières semaines, alors que la Russie a accéléré ses avancées.»