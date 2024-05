Le fossoyeur de la Libye sera-t-il le fossoyeur du Royaume-Uni ?

Le tristement célèbre David Cameron, connu pour son action néfaste et criminel en Libye avec ses associés Sarkozy et Obama-Clinton ainsi que pour l'initiation du Brexit, vient de déclarer alors qu'il a été remis en selle par le xénophobe Sunak qui déporte les migrants au Rwanda, qu'il encourageait les Ukrainiens à faire des attaques à l'intérieur de la Russie avec les armes britanniques.



David Cameron a déclaré que l’Ukraine « a absolument le droit » de mener des attaques à l’intérieur de la Russie avec des armes britanniques alors qu’il effectuait sa deuxième visite à Kiev depuis qu’il est devenu ministre des Affaires étrangères. (The Independent, 08.05.24)



La Russie n'a pas tardé à réagir et "a menacé de frapper les installations militaires britanniques et a déclaré qu’elle organiserait des exercices simulant l’utilisation d’armes nucléaires sur le champ de bataille en réponse aux armes britanniques utilisées par l’Ukraine pour frapper son territoire.". (The Independent, 08.05.24).



Cameron va-t-il faire subir au Royaume-Uni ce qu'il a fait subir à la Libye ? Vers l'engrenage ?