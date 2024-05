Le Jt de France 2 tronque les informations sur les requêtes de mandats d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahu et des dirigeants du Hamas. TF1 fait le service minimum au milieu de son JT

Dans le Jt de France 2, l'info est annoncée brut de décoffrage par la présentatrice juste après le premier titre (1. voir plus haut) :

"...Le procureur de la cour pénale internationale a demandé aujourd'hui des mandats d'arrêt contre le premier ministre Benyamin Netanyahu et son ministre de la défense Yoav Galant pour crimes de guerre . Il a réclamé dans le même temps des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas pour crimes contre l'Humanité " .

Suivi de l'interview d'une envoyée spéciale en direct de Jerusalem évoquant essentiellement les réactions israéliennes. [JT France 2 de 20h du lundi 20 mai 2024]



Bien sûr ce n'est pas exactement vrai, les dirigeants israéliens et les dirigeants du Hamas ont été tous accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité étant beaucoup plus grave que le crime de guerre et entraîne des peines beaucoup plus lourdes si il est retenu. Le crime contre l'humanité peut intégrer notamment celui de génocide.



Lire pour rétablir l'entière vérité :

