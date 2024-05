Le retournement spectaculaire de Macron face au Président Tshisekedi

Mondafrique, 2.05.24

Sur la même longueur d’ondes désormais, le Président congolais Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron souhaitent que les investisseurs français s’intéressent davantage aux opportunités économiques que recèle la République Démocratique du Congo. Deux jours de visite officielle mis à profit pour renforcer une coopération mise à mal par les relations privilégiées qu’Emmanuel Macron avait voulu instaurer, ces dernières années, avec le président rwandais Paul Kagamé. Au point de favoriser la nomination d’une minisre rwandaise anglophone à la tète de la francophonie. Un comble!

Le voyage du Président français à Kinshasa en mars 2023 avait illustré la détérioration spectaculaire des liens entre la France et la République Démocratique du Congo. Depuis le début de son premier quinquennat et sur les traces de son désormais allié Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron n’a eu de cesse en effet de resserrer les liens entre la France et le Rwanda, un pays qui via le mouvement rebelle M23 attaque l’Est de la RDC depuis un an maintenant. Les Congolais étaient à cran, ulcérés du manque de réaction internationale devant cette agression de leur intégrité territoriale. Lorsque les Congolais comparent leur situation au soutien occidental à l’Ukraine, ils évoquent « un deux poids deux mesures » dont ils seraientles victimes...

