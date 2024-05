Des atouts étatsuno-européens poussent à une révolution de couleurs en Géorgie Article originel : US-EU assets pushing color revolution in Georgia Par Kit Klarenberg The GrayZone, 26.05.24

Plus de 25000 ONG sont actives en Géorgie et la plupart dépendent du financement de l’Europe et des États-Unis. Un nouveau projet de loi visant à contrôler l’ingérence occidentale a déclenché des manifestations antigouvernementales furieuses explicitement encouragées par Washington.

Une atmosphère politique sombre tourbillonne au-dessus de la capitale géorgienne de Tbilissi et devient de plus en plus inquiétante de jour en jour. Le Premier ministre Irakli Kobakhidze a été informé par un commissaire de l’UE qu’il subirait le sort de Robert Fico, le dirigeant slovaque qui se bat toujours pour sa vie après une tentative d’assassinat par un ultra de la guerre par procuration en Ukraine. Les législateurs étatsuniens s’apprêtent à sanctionner les membres du parti au pouvoir, le Rêve géorgien, et au Parlement le 14 mai, le député de l’opposition Tako Charkviani a menacé : « Croyez-moi, il y aura une révolution des couleurs en Géorgie. »

La cause de ce tumulte est un projet de loi connu sous le nom de « loi sur la transparence de l’influence étrangère » qui obligerait les organisations à divulguer publiquement leur financement étranger. Pendant des semaines, les rues de Tbilissi ont été remplies de dizaines de milliers de manifestants qui exigent que les autorités abandonnent la loi, ce qui, selon eux, compromettra le chemin de la Géorgie vers l’adhésion à l’UE. Malgré la condamnation véhémente des responsables européens et étatsuniens, le projet de loi a maintenant été adopté. Les États-Unis ont depuis menacé d’imposer des restrictions de visa aux législateurs qui ont soutenu la législation, et les manifestants ne montrent aucun signe d’abandon.



La sincérité des citoyens qui continuent d’occuper les espaces publics de Tbilissi, de peur que les actions de leur gouvernement ne sabotent les aspirations de la Géorgie à l’UE, ne peut être mise en doute. Mais il y a des indications claires que beaucoup ont été gravement induits en erreur sur la nature de la nouvelle loi, certains étant apparemment convaincus qu’elle exigera une surveillance de masse et obligera le public à dénoncer leurs voisins comme des « agents étrangers ».

La campagne de désinformation des Géorgiens sur le projet de loi est menée principalement par les médias étrangers et les ONG elles-mêmes financées à l’étranger. Aujourd’hui, plus de 25000 ONG sont actives en Géorgie et presque toutes reçoivent un financement étranger. Beaucoup sont financés par l’UE, qui finance plus de 130 « projets actifs » distincts et 19 000 petites et moyennes entreprises dans le pays. Les services secrets étatsuniensUSAID et le front de la CIA NED sont également des soutiens importants du secteur.

Ensemble, ces éléments soutenus par l’étranger mobilisent leurs électeurs dans les rues pour une nouvelle série de manifestations qui visent finalement à faire tomber le gouvernement et à le remplacer par un qui convient aux intérêts de Bruxelles et de Washington.

Curieusement, une inscription de la NED indiquant que le Mouvement de la honte a également reçu plus de 90 000 $ cette année-là « pour promouvoir la responsabilité démocratique et la surveillance efficace du Parlement géorgien » a été supprimée. Il a noté que l’organisation était chargée de suivre « les votes et les déclarations de tous les parlementaires et de tenir des profils en ligne détaillant cette information ». Cette initiative visait-elle en fin de compte à créer une « liste noire » de députés qui votent « à tort », du point de vue de l’Occident?

Le Mouvement de la honte a également été impliqué dans des troubles en 2023, lorsque Georgian Dream a tenté de mettre en œuvre une législation comparable à la loi sur la transparence de l’influence étrangère, pour capituler après que de vastes foules violentes ont menacé de envahir le parlement, Des scènes similaires ont été enregistrées par des officiers occidentaux hostiles.

Un rapport du Wall Street Journal de l’époque a clairement montré la haine de l’organisation pour le gouvernement, citant un porte-parole du Mouvement de la honte qui décrit Georgian Dream comme un mandataire du Kremlin « visant à rapprocher la nation de la Russie et de l’UE ». Ils ont affirmé que le gouvernement « ne peut pas dire qu’il est en faveur de l’intégration de la Russie et de l’UE parce qu’il obtiendrait énormément de réactions négatives de la part du public, alors ils essaient de nous faire bouillir lentement comme une grenouille. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour saboter le processus d’intégration de la Géorgie dans l’UE. »...



