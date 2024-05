Les audiences à la Cour internationale de Justice font état d’un «plan coordonné visant la destruction des bases essentielles à la vie palestinienne» (WSWS)

Se référant à l'assaut en cours sur Rafah, Lowe a affirmé qu'«il est de plus en plus évident que les actions d'Israël à Rafah font partie d'un dénouement dans lequel Gaza est complètement détruite en tant que zone capable d'abriter des êtres humains. Il s'agit de la dernière étape de la destruction de Gaza et de son peuple palestinien».

Les présentations de l'Afrique du Sud ont juxtaposé les crimes de guerre commis quotidiennement par les forces israéliennes à Gaza et l'incitation incessante au génocide émanant de personnalités militaires et politiques israéliennes. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, par exemple, a déclaré le mois dernier qu'«il n'y a pas de demi-mesure. Rafah, Deir al-Balah, Nuseirat : l'anéantissement total».

Les audiences de cette semaine ont été organisées en réponse à une demande formulée le 10 mai par l'Afrique du Sud en vue d'obtenir des «ordonnances provisoires» exigeant l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza et l'accès sans entrave des agences d'aide humanitaire, des journalistes et du personnel des Nations unies.

Lowe a fait référence avec mépris aux arguments selon lesquels Israël «fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la mort de civils», qu'Israël exerce son «droit à l'autodéfense» et que «l'armée israélienne est l'armée la plus morale de l'histoire». Insistant sur le fait que «les preuves doivent être regardées en face», Lowe a affirmé que toutes les informations en provenance de Gaza racontent «une histoire cohérente d'horreur inimaginable, qui se poursuit au moment où nous parlons».

«Rien – ni la légitime défense ni quoi que ce soit d'autre – ne pourra jamais justifier un génocide», a déclaré Lowe.

«Israël a défié toutes les mesures provisoires indiquées par cette Cour», a déclaré Adila Hassim, avocate de la Haute Cour sud-africaine.

«L'année dernière, à la même époque, Rafah abritait environ 275.000 Palestiniens», a expliqué Hassi. «Suite à l'assaut d'Israël et à ses ordres d'évacuation couvrant plus des trois quarts du territoire de Gaza, 1,2 million de Palestiniens supplémentaires se sont réfugiés à Rafah, sous l'ordre d'Israël, comme dernier lieu de refuge.»

«Aujourd'hui, poursuit-elle, Israël a lancé de nouveaux ordres d'évacuation, enjoignant aux Palestiniens de quitter Rafah. Au cours de la semaine écoulée, 600.000 Palestiniens ont été contraints de fuir Rafah, mais ils n'ont nulle part où aller. Il y a un effondrement total des infrastructures, de l'assainissement, de l'eau, de l'approvisionnement en nourriture : en bref, les conditions nécessaires pour maintenir la vie des 2,3 millions de Palestiniens de la bande de Gaza.»

Hassim a qualifié les actions d'Israël à Rafah de «plan coordonné visant la destruction des bases essentielles à la vie palestinienne» à Gaza.

Sa voix s'est momentanément brisée sous l'effet de l'émotion lorsqu'elle a décrit les conditions auxquelles sont confrontés les enfants de Gaza. Hassim a expliqué que plus de «14.000 d'entre eux ont été tués, des milliers d'autres ont été blessés ou ont perdu des membres de leur famille, tandis que l'on estime à 17.000 le nombre d'enfants non accompagnés ou séparés» de leur famille.

«L'entrave à l'aide humanitaire, poursuit Hassim, ne peut être considérée autrement que comme l'anéantissement délibéré de vies palestiniennes : privation de nourriture jusqu'à la famine, entrave à l'aide face à la famine et assassinat d'au moins 200 travailleurs humanitaires.»

Le 10 avril, Hassim a déclaré : «Une équipe d'inspection de l'ONU a rapporté que Khan Younis était réduit à des décombres et à de la terre, et les rapatriés ont découvert des scènes épouvantables de charniers déterrés contenant les corps massacrés de personnes âgées, de femmes, d'enfants et d'hommes à l'hôpital Al Nasser.»

«Des blouses bleues auraient encore habillé les cadavres du personnel médical, dont beaucoup étaient décapités. Trois cent vingt-quatre corps en décomposition ont été découverts, dont beaucoup étaient déshabillés et menottés ; seuls 42 d'entre eux ont été identifiés. Trente autres corps ont été découverts dans deux fosses communes de l'hôpital Al Shifa, et seuls 12 d'entre eux ont été identifiés.»

Hassim a ajouté : «Parmi ces corps se trouvaient des femmes et des enfants, dont beaucoup présenteraient des signes de torture et d'exécutions sommaires.»

Hassim a conclu : «Tout ce que j'ai décrit doit cesser. Il faut arrêter Israël.»

Dans une présentation détaillant les «intentions génocidaires» du régime israélien, Tembeka Ngcukaitobi, avocat de la Haute Cour d'Afrique du Sud, a décrit comment des incitations directes au génocide continuaient d'être faites par des personnalités de l'État israélien, même après que la CIJ ait émis des ordonnances en janvier demandant nominalement que ces déclarations cessent et fassent l'objet d'une enquête. Il s'agit notamment de déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du ministre des Finances Bezalel Smotrich.

Ngcukaitobi a décrit comment le vice-président de la branche internationale du parti Likoud de Netanyahou a récemment déclaré : «Je pense que nous aurions dû envahir Rafah plus tôt. Y aller et régler leur cas [...] Ils sont tous impliqués [...] il faut y aller et tuer, tuer et tuer.»

Ngcukaitobi a décrit l'utilisation généralisée d'un langage génocidaire par les soldats israéliens sur le terrain «pour conquérir Gaza», «pour aplatir Gaza», «pour effacer Gaza», «pour détruire Gaza [...] [et] après cela, Ramallah aussi». Les soldats israéliens en poste à Gaza continuent d'appeler ouvertement à la «mort des Arabes», scandant «que vous brûliez vifs», que «Gaza brûle», que «nous brûlerons votre mère» et que «la totalité de Sajaiya brûlera dans les flammes».

Ngcukaitobi a décrit comment un chanteur israélien a adapté le slogan raciste du football israélien «que ton village brûle», l'a transformé en «que Gaza soit effacée» et l'a chanté devant des soldats israéliens lors de représentations en direct. Pour cela, le chanteur s'est vu remettre un certificat officiel d'appréciation par le vice-président de la Knesset.

Le procès pour génocide intenté contre Israël devant la Cour internationale de Justice, la plus haute instance judiciaire des Nations unies, a débuté en décembre. La procédure a attiré l'attention du monde entier en janvier, lorsqu'une série de présentations faites par les représentants de l'Afrique du Sud a été largement diffusée sur les médias sociaux. Ces présentations ont révélé l'ampleur et la férocité des crimes de guerre commis par Israël à un public mondial.

Le 26 janvier, la CIJ a rendu une décision torturée et politiquement compromise, estimant que les droits de la population palestinienne de Gaza à être protégée d'un génocide étaient «plausiblement impliqués», mais refusant d'ordonner un cessez-le-feu. Au lieu de cela, la CIJ a émis une série d’«ordonnances provisoires» qui consistaient principalement à ordonner au gouvernement d'Israël de se conformer à ses obligations générales existantes en vertu du droit international – en dépit du fait qu'Israël ignore ces obligations depuis des décennies.



En février, en réponse à une nouvelle demande d'urgence de l'Afrique du Sud, la CIJ a de nouveau refusé d'ordonner l'arrêt du massacre en cours, ordonnant plutôt à Israël de se conformer aux ordonnances provisoires rendues en janvier.

En mars, en réponse aux demandes répétées de l'Afrique du Sud, la CIJ a finalement rendu des ordonnances provisoires supplémentaires, notamment en ordonnant à Israël de permettre à l'aide humanitaire d'atteindre Gaza «à grande échelle». En mars, la CIJ a également ordonné directement à Israël de ne pas «commettre d'actes qui constituent une violation de l'un quelconque des droits des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé par la Convention [sur le génocide]».

Pour sa part, Israël a ignoré toutes ces décisions, comme il le fait depuis des décennies en défiant les résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies. En réponse à la procédure de janvier, Netanyahou a déclaré publiquement que les opérations israéliennes à Gaza se poursuivraient quelles que soient les décisions de la Cour : «Personne ne nous arrêtera, ni La Haye, ni l'axe du mal, ni personne d'autre.»



La réponse officielle d'Israël devant la CIJ vendredi a été d'affirmer que les arguments de l'Afrique du Sud avaient pour «raison non avouée» de soutenir le Hamas. «L'Afrique du Sud entretient des relations étroites avec le Hamas», a déclaré le représentant d'Israël, Gilad Noam, qui a également affirmé que l'objectif militaire d'Israël était de «libérer» Gaza du Hamas.

Les représentants d'Israël ont également affirmé avec cynisme que les présentations de l'Afrique du Sud étaient illégitimes en raison de leur «forte dépendance à l'égard de documents préparés par des tiers ou sous les auspices des Nations unies, alors que l'on ne peut pas dire que ces documents constituent des preuves suffisantes d'une qualité fiable».



En défendant la cause de l'Afrique du Sud jeudi, Lowe a anticipé cet argument et y a répondu. «Les détails ne sont pas toujours faciles à vérifier parce qu'Israël continue d'interdire aux enquêteurs indépendants et aux journalistes d'entrer à Gaza, et plus de 100 journalistes qui se trouvaient à Gaza ont été tués depuis le début des attaques israéliennes», a déclaré Lowe. «Israël ne peut pas bloquer les enquêtes menées par des enquêteurs indépendants et dire ensuite que la Cour ne peut pas poursuivre parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre elle.»

La CIJ est composée de 15 juges nommés pour un mandat de neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. Elle devrait rendre une décision dans les semaines à venir sur cette dernière demande d’«ordonnances provisoires», tandis que l'affaire sous-jacente devrait durer encore de nombreux mois avant d'aboutir à une décision finale.

La CIJ, qui a autorité sur tous les pays membres des Nations unies, est un organe judiciaire différent de la Cour pénale internationale qui a été créée par un traité distinct que tous les pays n'ont pas signé. Alors que les procédures de la CIJ se poursuivent, la CPI mènerait actuellement des enquêtes sur des crimes de guerre à l'encontre de hauts gradés de l'armée israélienne.

Alors que le gouvernement américain s'est fait le champion d'un mandat d'arrêt de la CPI contre le président russe Vladimir Poutine l'année dernière, tant les États-Unis qu'Israël refusent de reconnaître l'autorité de la CPI pour délivrer des mandats d'arrêt contre leurs propres personnalités politiques et militaires.

(Article paru en anglais le 18 mai 2024)