Les Jts de France 2 et TF1 font la Une sur la découverte du corps d'un otage français par l'armée israélienne mais font le black out total sur l'ordre "contraignant" donné par la CIJ à Israël et au Hamas

Les deux Jts de 20h de TF1 et de France 2 ont fait leur Une (dans l'ensemble les titres et les sujets traités sont assez similaires) sur la découverte par l'armée israélienne du corps d'un otage français enlevé dans la bande de Gaza par le Hamas mais ont fait un silence total sur l'ordre "contraignant" de la CIJ intimant à Israël de cesser l'invasion de Rafah et au Hamas la libération de tous les otages.



Pour avoir les infos, on peut lire le dépêches de l'AFP :



Choisis ton camp camarade !?





Lire aussi dans la même série :

- [MAJ] Le Jt de France 2 tronque les informations sur les requêtes de mandats d'arrêts de la CPI à l'encontre de Netanyahu et des dirigeants du Hamas. TF1 fait le service minimum au milieu de son JT