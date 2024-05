Les médecins des missions médicales étatsuniennes piégées à Gaza, menacées de mort par la déshydratation alors que la population s’accroche à la vie (The Intercept)

« Nous continuons de travailler jour et nuit avec le gouvernement d’Israël et le gouvernement d’Égypte sur cette question », a déclaré le département d’État.

Plus de 20 médecins étatsuniens sont piégés à Gaza à la suite de la fermeture par Israël du passage frontalier de Rafah en Égypte, selon des sources connaissant le sort de deux missions médicales malheureuses.

Israël a bloqué l’entrée de carburant, de nourriture et d’eau à Rafah pendant plus d’une semaine, entraînant une grave déshydratation de la population en général, ainsi que des médecins en mission.

Les proches des médecins ont été informés par le département d’État étatsunien que des opérations de sauvetage étaient en cours, notamment en coordination avec les Nations Unies et les forces de défense israéliennes. Pourtant, lundi, l’armée israélienne a tiré sur un véhicule des Nations Unies qui se rendait à l’hôpital européen de Khan Younis, près de Rafah, tuant un employé de l’ONU et en blessant un autre.

Un membre de la famille de l’un des médecins bloqués à l’hôpital européen a déclaré qu’il soupçonnait que le véhicule faisait partie de la mission de sauvetage, mais qu’il était incertain. « Nous sommes conscients qu’une voiture qui est également censée être leur passage de secours a été abattue et des employés de l’ONU ont été tués et blessés et nous craignons pour leur capacité à avoir un passage et une sortie sûrs », a déclaré le parent. « Nous sommes conscients qu’il y a des bombardements actifs autour de l’hôpital et qu’on a dit au personnel de ne pas s’approcher des fenêtres. »...



