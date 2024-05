Les rebelles houthis du Yémen affirment avoir abattu un drone étatsunien Reaper et ont diffusé des images montrant des épaves d’avions (Associated Press)

Les rebelles houthis du Yémen affirment avoir abattu un drone US Reaper et ont diffusé des images montrant des épaves d’avions

Article originel : Yemen's Houthi rebels claim downing US Reaper drone, release footage showing wreckage of aircraft

Par Jon Gambrell

Associated Press, ABC News, 2.05.24

Ils ont diffusé des images de pièces correspondant à des pièces connues de l’avion.

JÉRUSALEM (AP) - Samedi, les rebelles houthis du Yémen ont affirmé avoir abattu un autre drone MQ-9 Reaper de l’armée étatsunienne, diffusant des images de pièces correspondant à des pièces connues de l’avion sans pilote.

Les Houthis ont déclaré qu’ils ont abattu le Reaper avec un missile sol-air, faisant partie d’une série renouvelée d’attaques cette semaine par les rebelles après une relative accalmie dans leur campagne de pression sur la guerre Israël-Hamas dans la bande de Gaza.

Le lieutenant-colonel Bryon J. McGarry, porte-parole du département de la Défense des États-Unis, a reconnu samedi à l’Associated Press qu’un « drone MQ-9 de l’armée de l’air étatsunienne s’est écrasé au Yémen ». Il a dit qu’une enquête était en cours, sans développer.

Les Houthis ont décrit la chute comme se déroulant jeudi sur leur bastion dans la province de Saada...

Lire la suite