Macron déclare l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie alors que des émeutes éclatent à la suite d’un changement du mode de scrutin (WSWS)

Le président français Emmanuel Macron a déclaré l’état d’urgence dans la colonie du Pacifique de Nouvelle-Calédonie mercredi après que trois jeunes autochtones kanaks et un policier ont été tués lors d’émeutes qui ont débuté lundi. Un deuxième policier a été déclaré mort vendredi. Plus de 200 personnes ont été arrêtées et plus de 300, blessées dans la capitale Nouméa et ses environs.

Des gendarmes français patrouillent à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 16 mai 2024, à la suite de manifestations contre les réformes électorales. Le gouvernement Macron a imposé un état d’urgence qui durera au moins 12 jours. [AP Photo/Cedric Jacquot]

Les émeutes ont éclaté lorsque l’Assemblée nationale française a fait adopter un amendement constitutionnel qui vise à accorder aux résidents français qui ont vécu en Nouvelle-Calédonie pendant 10 ans depuis 1998 le droit de voter aux élections provinciales et au Congrès local et pour le parlement. Les dirigeants indépendantistes affirment que l’«élargissement» du corps électoral diluera le vote des Kanaks, qui représentent 41 pour cent de la population, au profit de ceux qui sont plus susceptibles de maintenir la domination coloniale de la France sur ce territoire du Pacifique Sud. Les émeutes font suite à des semaines d’agitation et de tensions croissantes, où des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes, pour ou contre la mesure, ont pris place. Le 13 avril, 58.000 indépendantistes et 35.000 pro-France ont participé à des manifestations concurrentes à Nouméa, sous haute surveillance et avec des renforts de police venus de France. Pendant deux jours et deux nuits, les émeutiers ont incendié des véhicules et des entreprises et pillé des magasins. Les écoles ont été fermées et un couvre-feu a été instauré dans la capitale. Mardi, les forces de sécurité ont repris le contrôle de la prison de Nouméa, qui compte environ 50 détenus, après un soulèvement et une tentative d’évasion des prisonniers.

Radio NZ (RNZ, Radio Nouvelle-Zélande) a rapporté jeudi soir que le haut-commissaire français Louis Le Franc a déclaré que malgré la répression d’urgence, quelque 3.000 à 4.000 émeutiers étaient toujours «en action» dans les rues de la capitale et 5.000 autres dans la région du Grand Nouméa. Les magasins manquent désormais de nourriture et les hôpitaux font appel aux dons de sang. Un deuxième policier est décédé jeudi, victime d’un «tir ami». Selon RNZ, des milliers d’armes circulent dans la communauté locale au mépris des interdictions. Un peu plus tôt, Le Monde a rapporté que Le Franc avait déclaré que la situation était «insurrectionnelle» et qu’elle pourrait prendre «une forme de guerre civile». L’ancienne ministre Sonia Backès, figure emblématique de l’anti-indépendance en Nouvelle-Calédonie, a également déclaré qu’il s’agissait d’une «guerre civile» et a demandé à l’armée d’intervenir. Les mesures de sécurité de la France s’inscrivent toutefois dans la lignée des assauts répressifs de l’État policier menés par le gouvernement Macron contre les travailleurs et les étudiants en France métropolitaine. Le Premier ministre, Gabriel Attal, a déclaré que l’état d’urgence de 12 jours «nous permettra de déployer des moyens massifs pour rétablir l’ordre». Il donne aux autorités des pouvoirs étendus pour interdire les rassemblements, imposer des interdictions de voyager, des assignations à résidence et des perquisitions.

Le Monde rapporte également que des résidents néo-calédoniens anti-indépendantistes ont formé des «milices armées» et que «des rumeurs invérifiables, appuyées par des photos de camionnettes aux vitres teintées, parlent d’expéditions punitives au cours desquelles de jeunes Kanaks seraient pourchassés. Une vidéo vérifiée [...] montre un homme blanc qui tire délibérément sur deux jeunes Kanaks qui marchent sur la route dans le quartier de Magenta». Vendredi, 1.000 agents de sécurité supplémentaires avaient été envoyés d’Europe, portant le nombre de policiers et de gendarmes sur l’île de 1.700 à 2.700. Les troupes sécurisent les ports et l’aéroport international. Le gouvernement local a interdit TikTok au motif qu’il avait déjà aidé des émeutiers à s’organiser et à attirer des «fauteurs de troubles» dans les rues. Dix personnes, membres présumés d’un groupe indépendantiste connu sous le nom de «Field Action Coordination Unit», sont assignées à résidence. Le ministre des Territoires d’outre-mer, Gérald Darmanin, a dénoncé le groupe comme étant «des leaders radicaux et violents», engagés dans «le pillage, le meurtre et la violence». Il a déclaré à l’AFP: «L’État (français) reprendra le contrôle total.» La dernière fois que Paris a pris des mesures similaires, c’était en janvier 1985, lors des violents conflits entre les autorités et le mouvement indépendantiste qui ont duré la majeure partie des années 1980. En 1986, les troupes d’élite françaises ont brutalement réprimé une insurrection sur l’île d’Ouvéa, massacrant 19 Kanaks. La loi actuelle sur le corps électoral restreint est le fruit de l’accord de Nouméa de 1998, négocié par le gouvernement du Parti socialiste de l’époque à Paris comme un «compromis» entre les factions indépendantistes et anti-indépendantistes afin de maintenir le contrôle de la France sur sa colonie d’importance stratégique. Tout en établissant un processus à long terme pour une série de trois référendums sur l’indépendance, les accords accordèrent une influence limitée à une couche kanake privilégiée, dirigée par le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). En quête d’une plus grande part du gâteau économique et d’une plus grande influence politique, l’élite autochtone fait désormais partie de l’establishment et a tout intérêt à maintenir les modalités de vote existantes.

Le gouvernement Macron est déterminé à imposer le changement de scrutin tout en renforçant l’emprise de Paris sur la colonie. Alors que les États-Unis et leurs alliés se préparent à la guerre contre la Chine, l’impérialisme français cherche à jouer un rôle dans la militarisation du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie accueille une importante base militaire et détient près d’un quart des réserves mondiales de nickel, essentiel à la fabrication de l’acier inoxydable et à l’industrie de la défense. En visite à Nouméa en juillet dernier, Macron a déclaré sans ambages aux partisans du «séparatisme» qu’ils devraient accepter la victoire des pro-France lors du dernier référendum sur l’indépendance en 2021, qui avait été boycotté par les partis indépendantistes pendant la pandémie de COVID. Mardi, la chambre basse française a voté 351 voix pour et 153 contre le changement constitutionnel, qui nécessite encore une majorité des deux tiers des deux chambres pour être adopté. Macron a déclaré qu’il retarderait le processus et inviterait les représentants des partis du territoire à des pourparlers afin de parvenir à un règlement négocié. Il a toutefois insisté sur le fait qu’un accord devait être conclu d’ici le mois prochain, faute de quoi il signerait la loi. Les partis de Nouvelle-Calédonie ont publié une déclaration commune qui appelle au «calme et à la raison». Mercredi, le leader indépendantiste Daniel Goa a appelé les gens à «rentrer chez eux» et a condamné les pillages. Mais il a ajouté: «Les troubles de ces 24 dernières heures révèlent la détermination de nos jeunes à ne plus se laisser dominer par la France.»

Manifestation à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, avril 2024 [Photo: CCAT]