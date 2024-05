Ménard sur LCI prêt à ce que de jeunes français.e.s se fassent tuer en Ukraine pour défendre "notre civilisation" mais précise que lui n'ira pas car il a plus de 70 ans

Robert Ménard sur LCI appelle les jeunes garçons et filles français.e.s à aller combattre en Ukraine contre les Russes pour défendre la culture européenne et "notre civilisation". Mais lui n'ira pas. Il le précise d'emblée il a plus de 70 ans : "Oui mais alors qu'est-ce que cela veut dire. Que vous êtes prêts à ce que des jeunes garçons ou des jeunes filles se fassent tuer pour l'Ukraine. Et oui ! Et Oui ! Il y a plein de gens qui se sont fait tuerdans le passé pour des choses importantes et ils ont pensé que cela valait mieux que leur vie. Alors les gens vous répondent immédiatement mais cela ne vous concerne pas. Bien sûr que cela ne me concerne pas. Evidemment j'ai plus de J'ai plus de 70 ans. Mais cela ne m'empêche pas de penser que notre civilisation, notre culture, notre Europe, vaut la peine qu'on la défende. Et en Ukraine on la défend !"

Si des jeunes français veulent combattre au côté des régiments néonazis ukrainiens comme le Secteur Droit ou Azov, seront-ils applaudis par Ménard et Macron ainsi que les relais médiatiques otanesques usuels pour avoir défendu les valeurs occidentales ? Après les Ukrainiens comme chair à canon contre les Russes bientôt les Français ?

Une enquête est ouverte contre Rima Hassan et Mathilde Panot pour "apologie du terrorisme" après leurs propos sur l'attaque du 7 octobre par le Hamas. Un double standard ?