Nouveau sondage. Israël commet un génocide à Gaza selon les démocrates étatsuniens (Middle East Monitor)

Israël commet un génocide à Gaza d'après les démocrates étatsuniens selon un nouveau sondage

Middle East Monitor, 10.05.24

Une majorité d’électeurs démocrates aux États-Unis croient qu’Israël commet un génocide à Gaza, selon un nouveau sondage mené par Zeteo et Data For Progress. Le sondage a interrogé 1265 électeurs entre le 26 et le 29 avril, et a révélé que 56 pour cent des sondés démocrates sont de cet avis, malgré les démentis du président Joe Biden et du secrétaire d’État Antony Blinken.

Dans tout le pays, près de quatre sur dix croient qu’Israël commet un génocide à Gaza, des conclusions qui placent des millions d’électeurs étatsuniens, et une majorité de démocrates, en désaccord avec les membres du Congrès étatsunien, La plupart d’entre eux ont pleinement soutenu l’attaque d’Israël contre l’enclave assiégée. Un peu moins de 35 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués depuis le 7 octobre, dans le cadre d’une campagne que beaucoup considèrent comme un « cas de génocide tiré d’un manuel ». On constate également une disparité marquée entre les électeurs étatsuniens et leurs représentants sur la question du cessez-le-feu. L’enquête a montré que 70 pour cent des électeurs appuient un cessez-le-feu permanent et la désescalade de la violence à Gaza, avec 83 pour cent des démocrates et 65 pour cent des indépendants soutenant cette position. Parmi les républicains, 56 pour cent soutiennent un cessez-le-feu permanent.

Avec seulement 11 pour cent des législateurs favorables à un cessez-le-feu, l’écart entre l’opinion publique étatsunienne et les membres du Congrès est susceptible d’alimenter d’autres questions sur l’influence de la Commission étatsunienne des affaires publiques israéliennes (AIPAC) sur la démocratie étatsunienne. Le rôle démesuré de l’AIPAC est devenu un sujet de discussion majeur et beaucoup ont appelé à ce que le groupe anti-Palestinien soit enregistré en tant qu’agent étranger. En ce qui concerne l’aide militaire étatsunienne à Israël, une pluralité d’électeurs (37%) estiment qu’elle devrait être réduite, alors que seulement 18% soutiennent l’augmentation du financement. En outre, 46% des électeurs s’opposent à la décision récente du Congrès de fournir 4 milliards de dollars supplémentaires pour reconstituer les systèmes de défense antimissile d’Israël. Dans une autre indication que les électeurs étatsuniens sont profondément préoccupés par la complicité étatsunienne dans la mort et la destruction à Gaza, le sondage a également constaté qu’une majorité (54 pour cent) Des électeurs soutiennent la suspension de toutes les ventes d’armes étatsuniennes à Israël tant qu’elle empêche l’aide humanitaire étatsunienne d’entrer à Gaza.

En ce qui concerne les manifestations anti-guerre sur les campus universitaires étatsuniens, 46% des électeurs désapprouvent les collèges qui limitent le droit des étudiants de protester contre la guerre d’Israël à Gaza, 55% des démocrates et 59% des moins de 45 ans prenant position en faveur de la liberté d’expression sur cette question, malgré ce qui est largement considéré comme une fausse représentation mur à mur des manifestations étudiantes par les médias dominants. Enfin, l’enquête a révélé qu’une majorité d’électeurs veulent peu ou pas d’implication militaire étatsunienne si les combats entre Israël et l’Iran s’intensifient, une opinion qui transcende les lignes de parti. Étonnamment, lorsqu’on leur a demandé qui ils faisaient le plus confiance pour gérer l’implication étatsunienne dans la question israélo-palestinienne, les électeurs ont choisi de justesse Donald Trump plutôt que Joe Biden, 47% contre 45%. Ces conclusions suggèrent que l’administration Biden pourrait devoir reconsidérer son approche de l’opération militaire israélienne à Gaza, car la majorité des électeurs démocrates et une partie importante de l’électorat général sont critiques des actions d’Israël et du soutien étatsunien à l’État d’apartheid.

