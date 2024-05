Pas de fin à la guerre de Gaza en échange d’un échange d’otages, selon Netanyahu (Middle East Monitor)

Pas de fin à la guerre de Gaza en échange d’un échange d’otages, selon Netanyahou

Article originel : No end to Gaza war in exchange for hostage swap, Israel’s Netanyahu says

Middle East Monitor, 5.05.24





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté dimanche les appels à mettre fin à son offensive meurtrière sur la bande de Gaza en échange d’un accord d’échange d’otages avec le Hamas. Netanyahou a affirmé que mettre fin à la guerre de Gaza maintenant maintiendrait le Hamas au pouvoir dans l’enclave bloquée, a rapporté l’agence de presse Anadolu.

« Le Hamas reste ancré dans ses positions extrêmes, d’abord la demande de retirer toutes nos forces de la bande de Gaza, de mettre fin à la guerre et de laisser le Hamas au pouvoir. Israël ne peut pas accepter cela », a-t-il déclaré dans un message vidéo sur X.

Selon le journal Yedioth Ahronoth, le premier ministre israélien a accusé les médias d’avoir nui aux négociations d’échange d’otages à Gaza et d’avoir causé des « souffrances inutiles » aux familles.

Il a insisté sur le fait que Tel Aviv est prêt à suspendre les combats à Gaza afin d’obtenir la libération des otages détenus par le groupe palestinien.

Ses déclarations ont été faites alors qu’une délégation du Hamas tenait des pourparlers en Égypte pour un cessez-le-feu à Gaza et un échange d’otages avec Israël.

Le Hamas, qui détient plus de 130 otages israéliens, exige la fin de l’offensive israélienne en cours sur Gaza en échange de tout accord d’otage avec Tel Aviv.

Israël a mené une offensive militaire meurtrière sur Gaza depuis l’incursion du Hamas le 7 octobre, qui a tué environ 1200 personnes...



Lire la suite