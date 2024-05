Plus de 300000 personnes déplacées de Rafah, selon l’UNRWA (TeleSur)

Plus de 300000 personnes déplacées de Rafah, selon l’UNRWA

Article originel : More Than 300,000 Displaced From Rafah, UNRWA Says

TeleSur, 12.05.24



Israël continue de maintenir le terminal de Rafah fermé, crucial pour l’entrée de l’aide humanitaire.

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a signalé que les ordres d’évacuation à Rafah émis par les autorités israéliennes ont forcé plus de 300000 habitants de la région à se déplacer ...Lire la suite