Rapport de la situation sur la guerre en Ukraine : une armée et un pays arrivés à leur fin (Moon of Alabama)

Rapport de la situation sur la guerre en Ukraine : une armée et un pays à leur fin

Article originel : Ukraine SitRep: An Army And Country At Their End

Moon of Alabama, 14.05.24

Stephen Byren écrit à juste titre que l’offensive russe contre Kharkiv a pour but de désintégrer l’armée ukrainienne: À mon avis, l’objectif de la Russie est de forcer l’armée ukrainienne à poursuivre après avoir envahi des unités russes. L’idée est de causer de lourdes pertes du côté ukrainien et, si tout se passe comme prévu, soit de diviser l’armée ukrainienne en deux, soit de la désintégrer complètement. De cette manière, l’idée n’est pas seulement de prendre du territoire, mais de détruire la capacité de résistance de l’Ukraine. Il y a beaucoup d’indicateurs que la Russie a du succès dans l’opération en cours.

Le général Kyrylo Budanov, le chef de l’agence de renseignement militaire ukrainienne (qui comprend des combattants étrangers et des unités nazies), est d’accord avec cela. Il brosse un tableau sombre (archivé) : Comme la plupart des responsables ukrainiens et des experts militaires, le général Budanov a déclaré qu’il pense que les attaques russes dans le nord-est sont destinées à étirer les réserves déjà minces de soldats ukrainiens et à les détourner des combats ailleurs. C’est exactement ce qui se passe actuellement, a-t-il reconnu. Il a dit que l’armée ukrainienne essayait de rediriger les troupes d’autres zones de front pour renforcer ses défenses dans le nord-est, mais qu’il avait été difficile de trouver le personnel. « Toutes nos forces sont soit ici, soit à Chasiv Yar », a-t-il déclaré, faisant référence à un bastion ukrainien situé à environ 120 milles au sud où les troupes russes ont attaqué au cours des dernières semaines. « J’ai utilisé tout ce que nous avions. Malheureusement, nous n’avons personne d’autre dans la réserve. »

L’armée ukrainienne a retiré des parties de diverses brigades engagées dans l’est et les déplace vers le nord vers la région de Kharkiv. Ce sera un méli-mélo de bataillons partiellement remplis sans commandement unifié et sans rien pour boucher les trous ailleurs.

Budanov craint à juste titre que le Russe puisse répéter ce jeu à d’autres endroits : Le général Budanov a déclaré qu’il s’attendait à ce que les attaques dans la région de Kharkiv durent encore trois ou quatre jours, après quoi les forces russes devraient faire une forte poussée en direction de Sumy, une ville située à environ 90 miles au nord-ouest de Kharkiv. Les responsables ukrainiens ont déjà déclaré que la Russie avait massé des troupes à la frontière de Sumy. Pavlo Velycho, un officier ukrainien opérant près de la frontière russe dans la région de Sumy, a déclaré que les bombardements russes dans la périphérie de Sumy avaient récemment augmenté.

Les forces russes peuvent facilement progresser car l’argent alloué aux fortifications dans les régions de Kharkiv et de Sumy a été versé à des entreprises fictives sans qu’aucune tranchée ne soit jamais construite (traduction automatique) : Des contrats de plusieurs millions pour la construction de fortifications, pour lesquels ils ont dépensé un total de 7 milliards de hryvnias, ont été transférés par l’OVA de Kharkiv à des sociétés de façade d’avatars.

...

Il se trouve que le département de l’OVA de Kharkiv pour les achats de défense a choisi des sociétés sans nom nouvellement enregistrées et des FOP. En outre, les propriétaires de ces entreprises ne ressemblent pas à des hommes d’affaires et des femmes d’affaires prospères-ils ont des dizaines de procès, du vol de whisky à la violence domestique contre leur mari et leur mère, certains d’entre eux sont privés de leurs droits parentaux et ont fait l’objet de procédures d’exécution pour des prêts bancaires. Autre détail intéressant, il semble que ces bénéficiaires ne savent même pas qu’ils sont millionnaires. Après tout, ils continuent à travailler en équipes" dans les champs" et les usines.

Les États-Unis craignent évidemment que l’armée ukrainienne ne puisse pas tenir ses lignes. Aujourd’hui, le secrétaire d’État Anthony Blinken est arrivé à Kiev pour une visite inopinée afin de renforcer le moral, ou probablement d’organiser un changement de direction en Ukraine : Blinken, qui est arrivé à Kiev en train tôt mardi matin, espère "envoyer un signal fort de réconfort aux Ukrainiens qui sont évidemment dans un moment très difficile", a déclaré un responsable étatsunien qui a informé les journalistes voyageant avec Blinken sous couvert d’anonymat. "La mission du secrétaire ici est vraiment de parler de la façon dont notre assistance supplémentaire va être exécutée d’une manière à aider à renforcer leurs défenses (et) leur permettre de reprendre de plus en plus l’initiative sur le champ de bataille", a déclaré le responsable.

...

Blinken rassurera les responsables ukrainiens, y compris le président Volodymyr Zelenskiy, du soutien durable des États-Unis et prononcera un discours axé sur l’avenir de l’Ukraine, a déclaré le responsable.

Blinken et Biden ont besoin de l’armée ukrainienne pour tenir jusqu’à la fin des élections de novembre. Il est peu probable qu’ils puissent atteindre cet objectif. Une pause sur le champ de bataille serait maintenant pratique, mais cela nécessite de se débarrasser de Zelenski. Les médias étatsuniens insistent sur le plan de 60 milliards de dollars adopté par le Congrès pour l’Ukraine. Ils négligent d’expliquer que seulement 14,5 milliards de dollars vont en fait à l’Ukraine, dont la moitié pour maintenir l’État solvable et l’autre moitié sous forme d’armes que l’Ukraine pourrait acheter une fois qu’elles seront construites. L’autre argent sert à remplir la réserve militaire étatsunienne.

La véritable aide militaire pour l’Ukraine au cours des prochains mois, sous forme d’artillerie et de munitions anti-aériennes, sera minuscule. Il n’y a rien là-dedans qui puisse se défendre contre les bombes volantes FAB que l’armée russe utilise en nombre croissant pour briser les positions ukrainiennes. Les trois derniers jours ont chacun vu des pertes ukrainiennes à environ 1500 soldats par jour - le double du compte habituel - avec la plupart d’entre eux se produisant sur le front de l’Est, pas dans la direction de Kharkiv. Actuellement, le taux de remplacement par la mobilisation ukrainienne ne serait que de 25 p. 100 des pertes réelles. Tout le monde sait que la guerre touche à sa fin. Il y aura un vainqueur, la Russie, et beaucoup de perdants. Les États-Unis et l’Union européenne essaient maintenant de trouver un moyen de sauver la face pour le reconnaître sans l’admettre. Le moyen le plus simple sera de blâmer l’Ukraine, et en particulier son président Zelenski, de ne pas avoir écouté les conseils occidentaux pendant certaines des phases les plus chaudes de la guerre (Bakhmut, etc.). "Nous leur avons donné une chance et ils ont tout gâché", deviendra bientôt la teneur majeure des déclarations officielles. Mais en réalité, il n’y a jamais eu de chance pour l’Ukraine de vaincre ou même d’affaiblir la Russie. Malgré cela, le pays a été poussé à sa mort par l’illusion occidentale. On espère que son peuple, et d’autres, en auront tiré des leçons.