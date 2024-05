Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Chaudron de Niu-York - Diversion de Sumi - Approvisionnement de la Crimée (MoA)

Les cartes ci-dessus représentent le front oriental en Ukraine le 3 avril et le 3 mai. En les ouvrant côte à côte, on peut voir deux mouvements importants des forces russes. Au nord, les forces se déplacent vers l’ouest en direction de Chasiv Yar qui est un terrain élevé contrôlant tout ce qui se trouve plus à l’ouest.



Sur la partie sud de la carte, au nord d’Avdiivka, les forces russes ont pris Ocheretyne et Keramik.



Ensemble, les deux mouvements permettent d’anticiper un plan à deux volets :

De Chasiv Yar un mouvement vers l’ouest à peu près le long de la route H32 vers Konstantynivka.

De Keramik un mouvement vers le nord à peu près le long de la route H-20.





Cela formerait une pince qui envelopperait le grand conglomérat minier autour de Niu-York, à l’ouest de Horlivka. Le secteur est en première ligne depuis 2014. Il est donc fortement fortifié. L’entourer est beaucoup plus pratique et moins sanglant que de l’envahir carrément.



The Economist a eu un entretien archivé ) avec Vadym Skibitsky, le chef adjoint du renseignement militaire de l’Ukraine.



Il semble avoir déjà abandonné Chasiv Yar:



La préoccupation immédiate de l’Ukraine est son bastion élevé dans la ville de Chasiv Yar, qui détient les clés d’une avancée russe vers les dernières grandes villes de la région de Donetsk (voir carte). C’est probablement une question de temps avant que cette ville tombe d’une manière similaire à Avdiivka, bombardée par les Russes en février, dit le général. « Pas aujourd’hui ni demain, bien sûr, mais tout dépend de nos réserves et de nos approvisionnements. »



La Russie a déjà remporté un succès tactique dans le sud-ouest du village d’Ocheretyne, où une récente rotation de troupes ukrainiennes a été bâclée. Les forces russes ont réussi à franchir une première ligne de défense et ont créé un saillant de 25 kilomètres carrés. L’Ukraine est loin de stabiliser la situation, alors que la Russie jette « tout » pour réaliser un plus grand gain. L’armée russe n’est pas l’organisation hubriste qu’elle était en 2022, dit le général, et fonctionne maintenant comme un « organisme unique, avec un plan clair,