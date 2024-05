Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Une "zone sanitaire" à la frontière nord avec la Russie

Article originel : Ukraine SitRep: The 'Sanitary Zone' On The Northern Border With Russia

MNoon of Alabama, 11.05.24 Dans le Daily Report d’aujourd’hui, le ministère russe de la Défense a confirmé que l’Ukraine avait subi une attaque de la Russie dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine :

À la suite d’opérations offensives, des unités du groupe de forces Sever ont libéré Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya et Strelechya (région de Kharkiv). Les troupes russes ont vaincu les effectifs et le matériel des 23e et 43e brigades mécanisées, des 120e et 125e brigades des FAU (Forces armées ukrainiennes) et de la 15e Force de couverture des frontières de l’État près de Volchansk, Vesyoloye, Glubokoye, Neskuchnoye et Krasnoye (région de Kharkiv). Les pertes ennemies s’élèvent à 170 soldats, trois véhicules blindés de combat et quatre véhicules à moteur.

Si les chiffres du Daily Report sont quelque peu corrects, les pertes ukrainiennes d’hier comprenaient 1620 morts et/ou blessés graves, 21 véhicules de combat et chars suivis, 30 camions, 47 pièces d’artillerie de différents types, 4 systèmes de défense aérienne coûteux et 6 dépôts de munitions de campagne. 35 soldats ukrainiens ont été faits prisonniers. Ces pertes sont environ le double du compte habituel. L’ouverture d’un nouveau front vers la région de Kharkiv pourrait avoir un ou plusieurs objectifs. 1. Pour entourer et finalement prendre la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande en Ukraine.

2. Créer une zone tampon le long de la frontière pour empêcher les attaques ukrainiennes sur le territoire russe.

3. Détourner les réserves ukrainiennes et les empêcher de rejoindre le combat qui s’intensifie dans la région du Donbass. Concernant le point 1 : Kharkiv compte plus d’un million d’habitants. Pour l’encercler et le prendre, il faudrait une force de plus de 100 000 soldats. Il n’y a pas d’observations ou de rapports sur les forces russes de cette taille près de la plus grande zone. Concernant le point 2 : On parle beaucoup de cette intention. Le 18 mars, à la suite de plusieurs attaques de l’Ukraine contre Belgorod, le président Poutine avait annoncé qu’une zone tampon serait finalement nécessaire : « Nous serons forcés à un moment donné, lorsque nous le jugerons nécessaire, de créer une certaine « zone sanitaire » sur les territoires contrôlés par le (gouvernement ukrainien), a déclaré Poutine dimanche soir. Cette « zone de sécurité », a déclaré Poutine, « serait assez difficile à pénétrer en utilisant les moyens de frappe étrangers à la disposition de l’ennemi ».

Enfin pour le point 3 : Détourner les forces ennemies de l’axe principal est toujours un avantage lorsque des combats intenses se déroulent. L’opération vers Kharkiv a déjà été couronnée de succès. Les Ukrainiens ont ordonné à leurs réserves de s’installer dans la région de Kharkiv. Dans son discours d’hier soir, le président ukrainien Zelensky a déclaré: « Nous ajoutons des troupes aux fronts de Kharkiv. Tant le long de la frontière de notre État que le long de toute la ligne de front, nous détruirons invariablement les envahisseurs pour perturber toute intention offensive russe. » Ainsi, l’offensive de Kharkiv semble conçue pour créer une zone tampon, peut-être de 6 miles / 10 kilomètres de profondeur, sur les terres ukrainiennes le long de la frontière nord avec la Russie. Le fait qu’il détourne les forces ukrainiennes d’ailleurs et les place sur des terres principalement ouvertes pour leur destruction éventuelle n’est qu’un effet secondaire bienvenu. Je crois comprendre que toute nouvelle libération de grandes villes en Ukraine devra attendre que la majorité des forces ukrainiennes soit complètement détruite ou vaincue et incapable de résister à de nouvelles attaques.