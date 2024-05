Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : incursion de Kharkiv - attaques contre la Russie et vengeance russe

Moon of Alabama, 18.05.24 Le 11 mai, j’avais analysé le mouvement russe vers Kharkiv et conclu qu’il visait à créer une « zone sanitaire » le long de la frontière, et non à prendre Kharkiv : Ainsi, l’offensive de Kharkiv semble conçue pour créer une zone tampon, peut-être 6 miles / 10 kilomètres de profondeur, sur les terres ukrainiennes le long de la frontière nord avec la Russie. Le fait qu’il détourne les forces ukrainiennes d’ailleurs et les place sur des terres principalement ouvertes pour leur destruction éventuelle n’est qu’un effet secondaire bienvenu. Lors d’une récente conférence de presse, le président russe Poutine a confirmé ceci: En ce qui concerne les développements dans le secteur de Kharkiv, ils sont également à blâmer pour ceux-ci, parce qu’ils ont bombardé et, malheureusement, continuent de bombarder des zones résidentielles dans les territoires frontaliers [de la Russie], y compris Belgorod. Les civils y meurent, c’est clair pour tout le monde. Ils tirent des missiles au centre-ville, dans les zones résidentielles. J’ai dit publiquement que si cela continue, nous serons obligés de créer une zone de sécurité, une zone sanitaire, et c’est ce que nous faisons aujourd’hui. Quant à [la saisie de] Kharkiv, il n’y a pas de tels plans pour le moment.

L’incursion russe de Kharkiv est une conséquence directe des attaques ukrainiennes contre les civils russes. De même, la récente destruction par la Russie de centrales électriques en Ukraine est une conséquence directe des attaques ukrainiennes contre les installations de raffinage de la Russie. Comme le rapporte le quotidien russe sur son opération en Ukraine le 8 mai: En réponse à la tentative du régime de Kiev d’endommager les installations électriques russes, les forces armées russes ont lancé une frappe de groupe de haute précision à longue portée par des missiles basés sur la mer et l’air, le système de missiles hypersoniques Kinzhal, des véhicules aériens sans pilote dans les installations électriques, ainsi que des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien. L’objectif de la frappe a été atteint. Toutes les cibles assignées ont été touchées.

L’Ukraine a perdu quelque huit gigawatts d’électricité et a dû commencer à opérer des coupures de courant : Depuis mars, cinq vagues d’attaques de missiles ont entraîné la « destruction complète » des centrales électriques du fournisseur privé d’énergie DTEK, qui produit 20 % de la production électrique du pays, a déclaré mardi le PDG Maksym Timchenko lors d’un briefing de Zoom avec des journalistes. La dernière attaque, le 8 mai, a été particulièrement dévastatrice, a-t-il dit, car tous les missiles ont atteint leurs cibles, sans entrave de la défense aérienne, détruisant trois autres centrales électriques.

La campagne de missiles des dernières semaines a causé 1 milliard de dollars de dommages à l’infrastructure énergétique, a déclaré le ministre de l’Énergie allemand Galushchenko au début du mois à la télévision ukrainienne.

Malgré ces conséquences négatives, les attaques ukrainiennes contre les infrastructures en Russie se poursuivent. En conséquence, il aura bientôt encore moins d’énergie électrique à distribuer. Les dirigeants ukrainiens n’apprennent pas que de telles actions ont des conséquences très dommageables. Il demande maintenant aux États-Unis de lever les restrictions sur les armes livrées par les États-Unis afin de pouvoir les utiliser contre les villes russes. Lors de sa récente visite à Kiev, le secrétaire d’État Anthony Blinken semblait d’accord avec cela: Lors d’une visite à Kiev mercredi 15 mai, le secrétaire d’État étatsunien Antony Blinken a laissé entendre que les forces ukrainiennes pourraient frapper le territoire russe avec des armes fournies par les États-Unis, pour la première fois depuis l’invasion russe en 2022. "Nous n’avons pas encouragé ou permis des frappes en dehors de l’Ukraine, mais en fin de compte, l’Ukraine doit prendre des décisions pour elle-même sur la façon dont elle va mener cette guerre," a déclaré Blinken, ouvrant la possibilité que du matériel militaire occidental soit utilisé contre des unités russes situées au-delà des frontières de l’Ukraine.

L’Ukraine utilisera inévitablement ces armes à plus longue portée pour cibler les civils russes. La Russie ripostera inévitablement par des moyens beaucoup plus puissants.

Second Russian invasion of Kharkiv caught Ukraine unprepared (archived) "La deuxième invasion russe de Kharkiv a pris l’Ukraine au dépourvu (archivé)" - Washington Post La nouvelle offensive de la Russie à la frontière nord-est de l’Ukraine était attendue depuis des mois, mais elle a quand même surpris les soldats ukrainiens stationnés là-bas pour se défendre contre elle.

Un détail intéressant : Les dispositifs Starlink de [l’unité de drones] — l’Internet par satellite sur lequel l’armée ukrainienne s’appuie pour ses communications de base — ont échoué, pour la première fois depuis l’invasion de la Russie en février 2022. « Nous avons été laissés à un certain point complètement aveugles », a déclaré un commandant d’unité de drones dans la brigade. La poste a accepté de l’identifier par son indicatif d’appel, conformément au protocole militaire ukrainien.

Bloquer Starlink sur le front en cas de besoin est une nouvelle capacité russe que nous verrons plus souvent. Russians Poured Over Ukraine’s Border. There Was Little to Stop Them. (archived) "Les Russes ont envahi la frontière ukrainienne. Il n’y avait pas grand-chose pour les arrêter. (archivé)" - New York Times Les hauts responsables ukrainiens semblaient prendre le danger au sérieux, le président Volodymyr Zelenksy effectuant une visite hautement chorégraphiée sur les fortifications autour de Kharkiv le 9 avril. « Nous devons être prêts », a déclaré M. Zelenksy. « Et les Russes doivent voir que nous sommes prêts à nous défendre. Et notre peuple doit comprendre que l’Ukraine est prête au cas où l’ennemi tenterait d’attaquer. » Ces préparatifs n’ont pas beaucoup atténué l’attaque russe.

Les fortifications, à l’exception de quelques pièces maîtresses utilisées pour les relations publiques de Zelensky, n’ont jamais été construites, même lorsque de l’argent a été payé pour elles : Mme Sykhina a dit avoir vu des blocs de béton et de la machinerie être déplacés le long d’une route devant sa maison, dans ce qu’elle croyait être des préparatifs pour la fortification. « Mais en fait, d’après ce que je sais, rien n’a été construit », a déclaré Mme Sykhina.

Un autre sujet d’intérêt concerne la dictature de plus en plus autoritaire en Ukraine qui est dirigée par un homme:

Zelensky’s chief aide flexes power, irks critics — and makes no apologies (archived)

("L’adjoint principal de Zelensky exerce son pouvoir, irrite les critiques — et ne s’excuse pas (archivé)") - Washington Post



Andriy Yermak, ancien avocat et producteur de films qui dirige le bureau présidentiel de Volodymyr Zelensky en temps de guerre, est sans doute le chef de cabinet le plus puissant de l’histoire de l’Ukraine. Lors d’entretiens avec plus d’une douzaine de responsables et de législateurs ukrainiens actuels et anciens, de diplomates étrangers et d’autres qui connaissent Yermak ou travaillent avec lui, même ses partisans ont reconnu qu’il exerce une autorité exceptionnellement large sur la gouvernance et la communication externe. Certains ont dit qu’il contrôlait même quels autres fonctionnaires sont autorisés à voyager à l’étranger et quand — un détail sur lequel son bureau a refusé de commenter. Récemment, selon les critiques, alors que le cercle de conseillers de Zelensky s’est resserré, Yermak a écarté le ministère des Affaires étrangères, s’est ingéré dans les décisions militaires et a négocié des accords clés avec des partenaires, y compris les États-Unis - une tâche qui, selon eux, devrait être assumée par le président.

Yermak a des lignes directes vers les gens les plus puissants de Washington, y compris le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. « Nous faisons un suivi très régulier », a déclaré Sullivan à propos de Yermak lors d’une visite à Kiev en mars. Le bureau de Sullivan n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires supplémentaires.

Yermak est un avocat spécialisé dans le divertissement et producteur de films sans aucune qualification pour le poste qu’il occupe actuellement.

À en juger par les rapports quotidiens du ministère russe de la Défense, les pertes actuelles du côté ukrainien sont assez horribles. Le rapport d’aujourd’hui recense 30 systèmes d’artillerie ukrainiens détruits, 15 véhicules suivis et 1525 victimes ukrainiennes. Ces chiffres sont maintenant régulièrement beaucoup plus élevés que ceux des mois précédents. Dans une interview à l’AFP, Zelenski déplore que certains en Occident recherchent la paix : L’ancien humoriste de 46 ans portait l’une de ses tenues kaki pour l’interview à Kiev, sa première avec les médias étrangers depuis le début de l’offensive russe dans la région de Kharkiv. « Nous voulons que la guerre se termine avec une paix juste pour nous », tandis que « l’Occident veut que la guerre se termine. Point final. Dès que possible. Et pour eux, c’est une paix juste", a-t-il déclaré. Tant que l’argent de l’Occident coule. et tant que personne ne le conteste, l’équipe Zelenski/Yermak ne fera aucun effort pour mettre fin à la guerre.