Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Manger le maïs de semence - Menaces d’intervention et réponses

Article originel : Ukraine SitRep: Eating The Seed Corn - Intervention Threats And Responses

Moon of Alabama, 08.05.24

Dima, du Military Summary Channel, et d’autres, ont mentionné que l’armée ukrainienne a déployé ses cadets policiers et militaires sur la ligne de front.

C’est comme un agriculteur qui, pendant une famine hivernale, mange son maïs de semence pour l’année suivante. Cela ne fera que prolonger la crise et garantir qu’il y aura encore plus de famine pendant l’hiver suivant.

D’où viendra la prochaine génération d’officiers de l’armée ukrainienne lorsque les cadets seront tous morts?

Ces derniers jours, le chef de la minorité démocratique à la Chambre, Hakeem Jeffries, a laissé entendre que les troupes étatsuniennes devraient intervenir en Ukraine:

Dans une interview accordée à CBS News, Jeffries s’est dit préoccupé par le fait que, malgré des milliards de dollars d’aide militaire des États-Unis, si l’Ukraine ne peut pas obtenir la victoire sur la Russie, les Etats-Unis pourraient être contraintes d’intervenir directement dans le conflit.