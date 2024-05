Un groupe dépose une nouvelle plainte de la CPI contre le meurtre de journalistes tués par Israël à Gaza

Article originel : Group Files New ICC Complaint Over Journalists Killed by Israel in Gaza

Common Dreams, 27.05.24

Reporters sans frontières affirme avoir "des motifs raisonnables de penser que certains de ces journalistes ont été tués délibérément et que les autres ont été victimes d’attaques délibérées de Tsahal contre des civils."...Lire la suite