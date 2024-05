Stop à l’attaque israélo-étatsunienne sur Rafah ! (WSWS)

Depuis six jours, ni nourriture, ni eau, ni médicaments n’ont été autorisés à entrer dans la bande de Gaza, dont la majeure partie souffre actuellement d’une «famine totale». Gaza abrite 80 pour cent des personnes les plus affamées du monde, selon les organisations humanitaires.

Plus d’un million de personnes sont entassées dans une zone dont la densité de population est quatre fois supérieure à celle de Chicago, dans une série de villes de tentes tentaculaires sans eau courante ni électricité. La ville compte plus de 600.000 enfants, dont la plupart ont déjà été déplacés à plusieurs reprises et qui ont tous été privés d’eau potable et de nourriture pendant six mois.

Lundi, Israël a ordonné à plus de 100.000 personnes affamées et désespérées d’évacuer l’est de Rafah, sans leur offrir un passage sûr ni d’endroit où aller. Tout cela est en préparation d’un assaut massif et sanglant.

«Le plaidoyer de l’armée américaine à l’intention d’Israël: faites plus pour protéger les habitants de Gaza dans la zone de guerre», titrait le New York Times. Le Times affirme que l’armée américaine, qui a tué plus d’un million de personnes dans ses guerres au Moyen-Orient au cours du dernier quart de siècle, est un modèle de protection des vies humaines en temps de guerre.

L’assaut contre Rafah est financé, armé et dirigé politiquement par l’impérialisme américain. Au cours des six derniers mois, la Maison-Blanche a envoyé plus de cent cargaisons d’armes à Israël. En plus des trois milliards de dollars que les États-Unis envoient chaque année, Biden a signé le mois dernier une enveloppe de dépenses supplémentaires de 14,3 milliards de dollars pour financer et armer le génocide.

La députée Alexandria Ocasio-Cortez, membre des Socialistes démocrates d’Amérique, qui sert d’apologiste à l’impérialisme américain et au Parti démocrate, a qualifié le fait que Biden «impose des conditions à l’aide militaire américaine» de «changement historique» et d’action «juste» et «responsable» qui rend «nos valeurs claires».

Quelle fraude méprisable! Les bombes qui ont été temporairement retenues ne représentent qu’une infime partie de celles déjà larguées sur Gaza, soit l’équivalent de plus de trois bombes nucléaires de la taille d’Hiroshima.

Comme l’a précisé John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, vendredi, «les livraisons d’armes se poursuivent à destination d’Israël. Ils reçoivent toujours la grande, la très grande majorité de tout ce dont ils ont besoin pour se défendre».

Kirby a ajouté: «Nous continuerons à nous engager à dépenser chaque centime de la demande supplémentaire que nous avons reçue du Congrès pour leur fournir les capacités dont ils ont besoin [...] il n’est pas question d’interrompre les livraisons d’armes.»

Ocasio-Cortez a raison sur un point. Le financement du génocide à Gaza par Joe Biden montre clairement les «valeurs» de l’impérialisme américain. Ce sont les «valeurs» du meurtre de masse de femmes et d’enfants, voilées de mensonges absurdes et de platitudes moralisatrices. Ces «valeurs» sont défendues par l’ensemble de l’establishment politique américain, depuis le Parti républicain dirigé par des fascistes jusqu’aux apologistes du génocide au sein des DSA.

Chaque déclaration du gouvernement Biden sur le génocide équivaut à une auto-accusation. En décembre, Biden a déclaré que le gouvernement de Netanyahou procédait à des «bombardements aveugles» et cherchait à «se venger [...] de tous les Palestiniens».

La Maison-Blanche a ensuite procédé à l’envoi de milliards de dollars de bombes au gouvernement responsable de ces «bombardements aveugles» visant «tous les Palestiniens». Outre les multiples livraisons d’armes, Biden a signé un projet de loi prévoyant l’achat de 14,3 milliards de dollars d’armes, dont les responsables américains se sont engagés à dépenser «chaque dollar».

Puis, cette semaine, Biden a admis que «des civils ont été tués à Gaza à cause de ces bombes» que les États-Unis ont envoyées à Israël.

Enfin, vendredi, un rapport du département d’État a estimé qu’il était «raisonnable d’estimer» que les armes américaines étaient utilisées de manière «incompatible» avec le droit international, mais que les livraisons d’armes se poursuivraient malgré tout.

Toutes ces déclarations ont le même contenu: alors même que les représentants de l’impérialisme américain admettent financer et armer ce qui constitue, à tout le moins, des violations massives du droit international, ils se proclament les arbitres mondiaux de la paix et de la justice et affirment clairement qu’ils continueront à faire exactement ce qu’ils font.

Le génocide à Gaza a eu un impact massif sur la conscience sociale des travailleurs et des jeunes du monde entier. Il a révélé que la classe dirigeante des «démocraties» du monde, les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN étaient une bande de tueurs de masse et de voyous impérialistes, qui considèrent la mort de dizaines de milliers de Gazaouis comme un coût négligeable pour leurs ambitions de domination mondiale et de restauration de la domination coloniale.

L’escalade du génocide à Gaza doit être contrée par des protestations, des manifestations et des grèves de la part des travailleurs et des jeunes du monde entier. Il est particulièrement important que les travailleurs comprennent que le génocide fait partie d’une guerre mondiale en expansion, qui est en même temps une guerre de l’élite dirigeante contre la classe ouvrière dans son propre pays.

L’opposition au génocide à Gaza doit être liée à la lutte de la classe ouvrière contre l’exploitation capitaliste et transformée en un mouvement politique contre la guerre impérialiste et l’ensemble du système capitaliste.

(Article paru en anglais le 11 mai 2024)