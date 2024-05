Suivez l’argent : comment des milliardaires liés à Israël ont fait taire les manifestations sur les campus étatsuniens (MintPress News)

Les universités américaines sont en feu. Un mouvement de protestation contre la violence à Gaza et la complicité des universités américaines a balayé le pays, avec des campements sur les campus universitaires de 45 des 50 États américains. La répression a été rapide ; des milliers d’étudiants ont été arrêtés, inculpés, condamnés à une amende, ont perdu leur diplôme ou même expulsés. Alors que les grands médias réclament un « Kent State 2.0 », la police anti-émeute, des véhicules blindés et des tireurs d’élite ont été déployés à travers le pays pour terrifier ceux qui font campagne pour la justice et les réduire au silence. Pourquoi les manifestations majoritairement pacifiques contre les actions d’une puissance étrangère ont-elles suscité une réponse aussi sévère ? Une enquête de MintPress News révèle que ces mêmes institutions d'élite ont des liens financiers et idéologiques profonds avec l'État d'Israël, sont financées par des milliardaires pro-israéliens qui ont exigé qu'ils prennent des mesures pour écraser le mouvement étudiant, sont partiellement financées par le gouvernement israélien et exister dans un climat où Washington a clairement fait savoir que les manifestations ne devraient pas être tolérées... Lire la suite