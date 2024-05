Travail intérieur ? De nouvelles questions inquiétantes entourent la mort de Navalny (MintPress News)

Le 27 avril, le Wall Street Journal a publié une enquête basée sur des évaluations inédites de la communauté du renseignement américain et des briefings anonymes fournis par « des responsables de la sécurité de plusieurs capitales européennes », qui concluaient que Vladimir Poutine n'avait ni orchestré la mort en prison de l'opposant russe Alexeï Navalny, ni l'un ni l'autre. mois plus tôt et ne souhaitait pas que cela se produise. Il s’agissait d’une intervention tardive et déroutante dans une affaire qui, après une frénésie initialement intense de spéculations et d’accusations dominantes, s’est rapidement refroidie avant de disparaître complètement de l’attention du grand public.

Tout en exerçant peu d’influence intérieure en dehors des enclaves atypiquement libérales de Moscou, Saint-Pétersbourg et d’autres grandes villes, Navalny était de loin le détracteur de Poutine le plus apprécié et le plus important aux États-Unis et en Europe pendant plus d’une décennie avant sa mort. Chacun de ses coups publicitaires a attiré l’attention des médias universels, et les publications régulières de sa Fondation anti-corruption (FBK) sur les détournements de fonds et les escroqueries des fonctionnaires en Russie ont invariablement brisé Internet. Des récompenses occidentales en matière de droits de l'homme étaient régulièrement décernées . Après avoir été prétendument empoisonné lors d'un vol interrusse par le FSB en août 2020, puis en convalescence en Allemagne, il a fait un « retour en héros » très médiatisé à Moscou, après quoi il a été sommairement emprisonné. Bien qu'il ait régulièrement accordé des interviews aux médias occidentaux depuis sa prison et qu'il ait témoigné des conditions déplorables dans lesquelles il était détenu, Navalny avait largement disparu de la conscience publique au moment où la nouvelle de sa mort a éclaté, le 16 février. et la sphère des experts était apoplectique. "Ne fais pas d'erreur. Poutine est responsable de la mort de Navalny ! Le président américain Joe Biden a déclaré avec force . Pendant ce temps, la veuve de Navalny, Yulia, a accusé les autorités russes de « cacher son corps » alors qu'elles « attendaient que les traces d'un autre novichok de Poutine disparaissent » :

Mon mari ne pouvait pas être brisé. Et c'est exactement pourquoi Poutine l'a tué. Honteux, lâche, n'osant pas le regarder dans les yeux ou simplement prononcer son nom. Nous vous en parlerons prochainement. Nous découvrirons certainement qui a exactement commis ce crime et comment exactement. Nous nommerons les noms et montrerons les visages.

Pourtant, le 26 février, le chef militaire ukrainien Kyrylo Budanov a « déçu » tout le monde en annonçant que Navalny était en fait décédé des suites de simples complications de santé , à savoir un caillot sanguin. Les évaluations des services de renseignement américains citées par le Wall Street Journal , fondées sur « des renseignements classifiés et une analyse de faits publics », aboutiraient apparemment à la même conclusion. La raison pour laquelle cette apparente confirmation a mis si longtemps à faire surface n’est pas claire, même si elle a donné un « coup de grâce » à toutes les suggestions selon lesquelles Navalny aurait été délibérément assassiné. Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les agences d’espionnage occidentales et les responsables de Kiev ont craché sans relâche une propagande noire insultante et illogique à propos du conflit par procuration. Nous devons nous demander pourquoi les mêmes sources qui voudraient nous faire croire que les forces russes se battaient à un moment donné avec des pelles et que Moscou a fait exploser son propre pipeline Nord Stream 2, cherchent à faire taire les suggestions de l’assassinat de Navalny.





« Perte cataclysmique »

La déclaration de Boudanov a évité de manière décisive la disparition de Navalny des gros titres de la presse internationale. Les événements évoluent à un tel rythme ces jours-ci qu’on oublie peut-être qu’immédiatement après le 16 février, il y a eu une campagne concertée menée par des acteurs anti-russes occidentaux très influents pour que l’UE et les États-Unis adoptent une « loi Navalny ». Sous ses auspices, les quelque 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés par les institutions financières occidentales à la suite de l'invasion de Moscou seraient saisis et remis à l'Ukraine. À l’avant-garde de cet effort se trouvait le milliardaire Bill Browder, un gestionnaire d’investissements qui a récolté des sommes incalculables grâce aux privatisations et au démembrement d’actifs en Russie dans les années 1990 et qui a soutenu l’accession au pouvoir de Poutine avant d’être expulsé du pays en 2005 pour des raisons de sécurité nationale. Depuis lors, il s'est transformé en le critique le plus pugnace du Kremlin à l'étranger et en un militant « anti-corruption », bien qu'il ait renoncé à sa citoyenneté américaine pour échapper à l'impôt. S'adressant à UnHerd le 20 février, Browder a parlé d'un grand jeu :

C’est le moment… Poutine est prêt à perdre un million d’hommes, mais perdre 300 milliards de dollars serait une perte cataclysmique. Tous les dirigeants du monde cherchent un moyen de punir Poutine pour ce meurtre. Cela fait deux ans que je travaille à la confiscation de ces biens, et l'assassinat de Navalny est le moteur de cette opération.»



Browder avait de bonnes raisons de croire que cette campagne porterait ses fruits. Pendant près de 15 ans, il a parcouru le monde pour raconter aux journalistes, aux législateurs et aux organisations de défense des droits humains une histoire choquante de corruption, de fraude et de meurtres aux plus hauts niveaux du Kremlin. En bref, il affirme que les autorités locales ont saisi de force la division russe de sa société, Hermitage Capital Management, pour mener une escroquerie fiscale massive, récoltant ainsi 230 millions de dollars. Selon le récit de Browder, il a ensuite confié l'affaire à son « ami » Sergueï Magnitski, un avocat talentueux, pour déterminer ce qui s'était passé. Le détective diligent a dûment découvert la fraude et alerté les autorités, mais a fini par être emprisonné sur de fausses accusations pour son courageux dénonciation. Il a ensuite été sauvagement torturé en prison pour tenter de lui faire revenir sur son témoignage avant d'être battu à mort par les gardiens pour avoir refusé. En règle générale, le public de Browder a été très réceptif. Au fil des années, son histoire a été immortalisée dans de nombreux articles, livres, rapports officiels et documentaires, influençant la législation et les poursuites judiciaires dans de nombreux pays. Tous les membres du réseau mondial d’espionnage « Five Eyes » et l’UE ont fait l’objet de pressions réussies pour adopter une « loi Magnitski », qui sanctionne les responsables gouvernementaux à l’étranger – en particulier en Russie – pour de prétendues violations des droits de l’homme.