Trump menace d’écraser les manifestations alors que la grève anti-génocide s’étend à l’université de Californie, montrant que la répression est bipartite (WSWS)

La grève des enseignants de l’Université de Californie (UC) contre la répression des manifestations sur les campus s’est étendue mardi à deux autres campus, UCLA (UC Los Angeles) et UC Davis. L’élargissement de la grève, alors que le syndicat UAW (United Auto Workers) n’ait initialement appelé à faire grève que l’UC Santa Cruz lundi dernier, est dû à la détermination massive de la base. Il était clair fin de la semaine dernière que la bureaucratie syndicale ne pouvait plus maintenir les travailleurs au travail sur ces deux campus.

L’extension de la grève à l’UC est une étape importante dans l’entrée sur scène de la classe ouvrière en tant que principale force contre la guerre et la répression policière. Mais les travailleurs doivent agir indépendamment de l’appareil syndical pour étendre la grève aux 10 campus de l’UC et à tous les membres de l’UAW y compris dans les usines automobiles.

Le mouvement grandissant contre la guerre oppose les travailleurs de la base aux partis pro-guerre et à la bureaucratie syndicale, qui fonctionne comme un bras de la Maison Blanche et des Démocrates. Sous couvert de la tactique dite de la «grève debout», utilisée l’an dernier pour imposer des licenciements massifs dans l’automobile, l’UAW limite délibérément et autant qu’elle le peut la lutte à l’UC. La bureaucratie de l’UAW a soutenu ‘Genocide Joe’ (Biden) et a même collaboré avec la police anti-émeute pour le protéger des manifestants lors d’une visite à Detroit au début de l’année.

Le Parti démocrate quant à lui, s’efforce de renforcer la crédibilité de l’appareil syndical. Vendredi, lors d’une conférence de presse au Capitole intitulée «Les syndicats défendent la liberté d'expression sur les campus», des responsables de l’union locale 4811 de l’UAW ont pris la parole tout comme les députées démocrates et membres des DSA (Démocrates socialistes d'Amérique) Rashida Tlaib (Michigan) et Ilhan Omar (Minnesota).

Cette conférence de presse était similaire à une autre en décembre dernier où Omar et Tlaib ont pris la parole aux côtés du président de l’UAW Shawn Fain, quelques minutes seulement avant que les démocrates ne votent à 2 contre 1 pour approuver une nouvelle loi de dépenses militaires massives.

Tlaib et Omar, toutes deux musulmanes, ont été la cible d’attaques politiques racistes. Tlaib, la seule Américaine d'origine palestinienne à siéger au Congrès, a été censurée en novembre dernier pour avoir dénoncé le génocide israélien à Gaza. La fille d’Omar a été l’une des nombreuses étudiantes suspendues pour avoir participé à des manifestations à l’université de Columbia. Ces mesures constituent une attaque contre les droits de toute la population et doivent être combattues.

Mais avec la bureaucratie de l’UAW Omar et Tlaib visent à défendre loyalement le rôle du Parti démocrate dans le génocide et l’attaque menée contre la liberté d’expression. À la conférence de presse, les intervenants ont dénoncé les attaques contre les étudiants sans indiquer qu’elles étaient organisées et dirigées depuis la Maison Blanche de Biden.

Ils veulent avant tout que le génocide et les agressions policières ne conduisent pas les travailleurs et les jeunes à rompre avec ce parti impérialiste. Omar l’a dit très directement l'an dernier dans un autre discours: «L'image de marque de notre parti, un parti qui s'enorgueillit de défendre la démocratie et les plus vulnérables dans notre pays et à l'étranger, est mise à mal alors que les États-Unis continuent de soutenir ce massacre, cette guerre ».

Tlaib a également joué un rôle central dans la campagne du «votez sans engagement» aux primaires du Michigan, affirmant qu’un vote de protestation contre la nomination de Biden ferait pression sur lui pour qu’il revienne sur son soutien à Israël. Au lieu de quoi dans les semaines qui ont suivi les primaires, les démocrates se sont alliés aux républicains pour donner l’assaut aux manifestations sur les campus.