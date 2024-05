Ukraine : Des "drones abattus" frappent des cibles (MoA)

Ukraine : Des "drones abattus" frappent des cibles

Article originel : Ukraine: 'Shot Down' Drones Hit Targets

Moon of Alabama, 22.05.24

Les rapports sur les dommages causés par les drones russes en Ukraine sont régulièrement suivis par des rapports qui affirment que tous les drones ont été abattus.

Via Strana (traduction automatique) :

Russians hit Konotop and Shostka power facilities in Sumy region ("Les Russes ont frappé les centrales électriques de Konotop et de Shostka dans la région de Sumy")

8 h 22, aujourd’hui

Hier soir, les troupes russes ont lancé une frappe aérienne sur les installations énergétiques de Konotop et Shostka dans la région de Sumy.

Ceci est rapporté par l’OVA de Sumy. "L’ennemi a lancé une frappe aérienne, en utilisant un drone de type Shahed, sur les installations énergétiques des villes de Shostka et Konotop", indique le rapport.

Actuellement, des travaux sont en cours pour rétablir l’alimentation électrique, qui a été coupée en raison d’une frappe ennemie.

Aussi l’OVA a rapporté que sur la région de Sumy cette nuit 7 UAV ennemis du type "Shahed" ont été tués.

Ukrenergo a rapporté que Sumy et les zones environnantes restent sans électricité après l’attaque nocturne de "Shahids".

---

Air forces destroyed all 24 Shaheds that attacked Ukraine ("Les forces aériennes ont détruit les 24 Shahids qui ont attaqué l’Ukraine")

9 h aujourd’hui

Dans la nuit du mercredi 22 mai, la Russie a attaqué l’Ukraine avec 24 drones de type Shahed-131/136. Ceci est rapporté par les forces aériennes des forces armées de l’Ukraine.

"À la suite de la bataille antiaérienne, les forces de défense ukrainiennes ont réussi à abattre les 24 chahids", indique le rapport.

Des drones ont été détruits dans les régions de Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Donetsk, Sumy et Odessa.

Rappelons que la nuit, les troupes russes ont lancé une frappe aérienne sur les installations énergétiques de Konotop et Shostka dans la région de Sumy.

Sumy et ses environs restent sans électricité après l’attaque nocturne de "Shahids".



Je concède que les débris d’un drone abattu peuvent encore causer des dommages. Mais quand les débris d’un drone abattu causent les dégâts prévus quand il touche sa cible, est-ce qu’il a vraiment été abattu ?

Mais qui mystifient-ils avec cela ?