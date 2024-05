Un article pessimiste de 'The Econmist' déplore la fin de l’ordre international libéral (MoA)

Un article pessimiste de 'The Econmist' déplore la fin de l’ordre

10.05.24





Le magazine pour et par des multimillionnaires et des milliardaires, The Economist, prévient que la fin est imminente:



The liberal international order is slowly coming apart - (archived)

"L’ordre international libéral se disloque lentement - (archivé)"

Son effondrement pourrait être soudain et irréversible



Pendant des années, l’ordre qui a gouverné l’économie mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale s’est érodé. Aujourd’hui, il est sur le point de s’effondrer. Un nombre inquiétant de déclencheurs pourrait déclencher une descente dans l’anarchie, où la puissance est juste et la guerre est une fois de plus le recours de grandes puissances. Même s’il n’y a jamais de conflit, l’effondrement des normes pourrait avoir un effet rapide et brutal sur l’économie.



À mon avis, il est vrai que l’ordre international libéral qui, après la Seconde Guerre mondiale, a largement réglementé le commerce mondial et la politique est en voie de disparition.



Mais à qui la faute ?

Les exemples que The Economist donne pour appuyer sa revendication centrale visent une nation coupable :

Comme nous le rapportons, la désintégration de l’ordre ancien est visible partout. Les sanctions sont utilisées quatre fois plus qu’au cours des années 1990;les Etats-Unis ont récemment imposé des sanctions « secondaires » aux entités qui soutiennent les armées russes. Une guerre des subventions est en cours, alors que les pays cherchent à copier le vaste soutien de l’État chinois et étatsunien pour la fabrication verte. Bien que le dollar demeure dominant et que les économies émergentes sont plus résilientes, les flux de capitaux mondiaux commencent à se fragmenter, comme l’explique notre rapport spécial.

Les institutions qui ont protégé l’ancien système sont soit déjà disparues, soit en train de perdre rapidement leur crédibilité. L’Organisation mondiale du commerce aura 30 ans l’année prochaine, mais aura passé plus de cinq ans en stase, en raison de la négligence étatsunienne. Le FMI est aux prises avec une crise d’identité, pris entre un programme vert et la stabilité financière. Le Conseil de sécurité de l’ONU est paralysé. Et, comme nous le signalons, les tribunaux supranationaux comme la Cour internationale de justice sont de plus en plus utilisés comme armes par les parties belligérantes. Le mois dernier, des politiciens étatsuniens, dont Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, ont menacé la Cour pénale internationale de sanctions si elle émettait des mandats d’arrêt contre les dirigeants d’Israël, qui est également accusé de génocide par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice.

Ce sont les États-Unis, le pays qui a sans doute le plus profité de l’ordre international libéral, qui le détruit activement.

D’autres, s’ils n’ont pas attiré la rage et la guerre aléatoires des États-Unis contre eux, en ont également profité. Ces petits et moyens pays seront très probablement perdants si le régime actuel s’effondre.

Ce ne serait pas sans précédent:

Malheureusement, l’histoire montre que des effondrements plus profonds et plus chaotiques sont possibles et peuvent frapper soudainement une fois que le déclin s’installe. La première guerre mondiale a mis fin à un âge d’or de la mondialisation que beaucoup à l’époque pensaient durer pour toujours. Au début des années 1930, après le début de la Dépression et des droits de douane Smoot-Hawley, les importations étatsuniennes se sont effondrées de 40 % en seulement deux ans. En août 1971, Richard Nixon suspendit inopinément la convertibilité des dollars en or; seulement 19 mois plus tard, le système de taux de change fixe de Bretton Woods s’effondra.

Des ruptures similaires, comme les exemples ci-dessus encore causés par les États-Unis, pourraient se produire bientôt.

Fait intéressant, The Economist ne nomme pas de solution ou de moyen de l’éviter. Il voit un effondrement venir, accuse plus ou moins les États-Unis de l’avoir causé, mais ne pointe pas la sortie.

C’est un point de vue anormalement pessimiste pour des écrivains qui aiment autrement brosser un tableau positif pour ceux qui ont beaucoup d’argent.