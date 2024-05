Une commission de l’ONU accuse Israël de faire obstruction à l’enquête du 7 octobre (Reuters)

Une commission de l’ONU accuse Israël de faire obstruction à l’enquête du 7 octobre Article originel : UN commission accuses Israel of obstructing October 7 probe Reuters 08.05.24

Une commission d’enquête mandatée par l’ONU qui enquête sur les violations du droit international des droits de l’homme a accusé mardi Israël d’entraver ses efforts pour recueillir des preuves auprès des victimes de l’attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

"En ce qui concerne le gouvernement d’Israël, nous avons non seulement constaté un manque de coopération, mais aussi une obstruction active à nos efforts pour recevoir des preuves des témoins israéliens et des victimes des événements survenus dans le sud d’Israël" a déclaré Chris Sidoti, l’un des trois membres d’une commission d’enquête sur les abus commis en Israël et dans les territoires palestiniens.

"Nous avons des contacts avec beaucoup, mais nous aimerions avoir des contacts avec plus."

Sidoti a appelé le gouvernement d’Israël, ainsi que les victimes et les témoins de l’attaque, à aider la commission à mener son enquête.