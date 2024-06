Une usine d’armement près de l’UCLA serait reliée au bombardement israélien d’un campement à Rafah (WSWS)

Une section des étudiants et autres manifestants anti-génocide à l'UCLA, le 23 mai 2024

La grève à l'Université de Californie contre la répression des manifestations s'est poursuivie mercredi pour le dixième jour. Les travailleurs universitaires de l'UCLA et de l'UC Davis ont tenu un piquet de grève pour la deuxième journée depuis qu'ils ont été appelés à débrayer mardi.

La grève des membres de la section locale 4811 des Travailleurs unis de l'automobile (UAW) est un événement crucial, car elle souligne la nécessité pour la classe ouvrière d'émerger en tant que force nécessaire contre la guerre et pour la défense de la liberté d'expression. Elle est également le résultat de l'initiative prise par la base contre l'obstruction de la bureaucratie de l'UAW, qui soutient «Joe le génocidaire» Biden.

Dans un premier temps, l'UAW a limité la grève à un seul campus, l'UC Santa Cruz, sur les dix que compte le système de l'UC. Mais la colère de la base a contraint l'UAW à autoriser l'extension de la grève à deux autres campus après qu'il est apparu clairement que la bureaucratie de l'UAW n'était pas en mesure de maintenir les travailleurs au travail.



«Je pense que le fait que Santa Cruz, UCLA et Davis soient en grève est très prometteur, mais nous avons besoin des 48.000 étudiants», a déclaré un étudiant de UCLA. «J'espère que les autres campus seront bientôt appelés à débrayer.»

Le World Socialist Web Site exhorte les travailleurs à former des comités de grève de la base pour étendre la grève aux dix campus et s'opposer aux tentatives des bureaucrates syndicaux de mettre fin à la grève par un accord de capitulation. Cela doit être le point de départ d'un vaste mouvement auquel participeront d'autres sections de la classe ouvrière, en particulier les membres de l'UAW dans les usines automobiles et les usines de munitions.

La classe ouvrière doit s'organiser de manière indépendante contre les deux partis pro-guerre et les bureaucrates syndicaux pro-patronat, afin d'imposer la fin du génocide et de l'attaque contre le droit de manifester.

Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent sur les campus californiens. Un groupe d'étudiants de l'université de Santa Barbara a pris possession d'un réfectoire du campus mardi parce qu'ils «préfèrent que l'argent de l'école serve à nourrir les étudiants plutôt qu'à fabriquer des bombes ou à faire de la recherche sur la guerre», selon le journal du campus, le Daily Nexus.