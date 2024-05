[Vidéo] La Françafrique, au coeur des responsabilités françaises lors du génocide (Kwibuka Conversations)

Me Karine Bourdié est membre de l’équipe d’avocats de Survie et coprésidente de l’Association des Avocats Pénalistes en France. Invitée à participer, le 5 avril 2024, à la conférence internationale de la 30ème commémoration du génocide contre les Tutsis à Kigali, elle a réalisé une interview avec Jessica Mwiza, petite fille de rescapé.es et militante de la mémoire du génocide.