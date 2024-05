[Vidéo] Pfizer, Fondation Gates : Des esais vaccinaux controversés sur des femmes africaines enceintes (Le Media)

L’Afrique éternelle terrain de jeux d'expérimentation médicale ? Depuis des décennies, des firmes pharmaceutiques organisent des essais cliniques au mépris de l’éthique : absence de consentement des sujets, information sommaire, contrôle thérapeutique insuffisant, faible bénéfice pour le malade ou la population... L’Afrique éternelle terrain de jeux d'expérimentation médicale ? C’est la question que l’on peut continuer à se poser en lisant l’article d’Ariane Denoyel paru dans l’humanité, le titre : “Comment Pfizer va réaliser des essais cliniques sur des femmes africaines enceintes”. Une enquête édifiante sur les méthodes du grand groupe pharmaceutique américain.

Un lanceur d’alerte, le Dr Peter Selley a découvert que Pfizer va discrètement tester, en Afrique, un vaccin sur des femmes enceintes à qui il n’a, semble t-il, pas été donné toutes les informations. « Comment justifier d’exposer des femmes enceintes et leur bébé à un risque aussi sérieux pour un bénéfice aussi incertain ? », s’est-il indigné à propos de l’Abrysvo, vaccin également porté par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Fondation Bill et Melinda Gates. Notre journaliste Cyril Lemba en parle avec Ariane Denoyel, journaliste indépendante et autrice de cet article.