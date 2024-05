[Vidéos choquantes] Le camp Pro-Genocide attaque un camp d'étudiants non violents et tabasse des étudiants à UCLA (Common Dreams)

Le camp Pro-Genocide attaque un camp non violent et tabasse des étudiants à UCLA

Article originel : Pro-Genocide Mob Attacks Nonviolent Encampment, Beats Students at UCLA

Par Jake Johnson

Common Dreams, 01.05.24

Un manifestant pro-palestinien est battu par une foule pro-israélienne à l’UCLA à Los Angeles, en Californie, le 1er mai 2024. (Photo : Etienne Laurent/AFP via Getty Images)

Les organisateurs du campement ont qualifié l’assaut "de rien de moins qu’un acte de terreur horrible et méprisable." Une foule pro-israélienne a violemment attaqué mardi soir un campement de solidarité envers Gaza à l’Université de Californie, à Los Angeles, lançant des feux d’artifice sur la structure et battant les manifestants alors que la sécurité du campus et la police de la ville se tenaient à côté. La journaliste de l’enseignement supérieur Teresa Watanabe, du Los Angeles Times, a rapporté que des membres de la foule pro-israélienne ont utilisé un langage explicitement génocidaire alors qu’ils abattaient les barrières de campement, criant : "Deuxième Nakba!"— une référence au déplacement forcé de centaines de milliers de Palestiniens de leurs foyers en 1948.

Pro-Israel counterprotestors started tearing down @UCLA encampment barriers and screamed "Second nakba!" referring to the mass displacement & dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. Per @latimes @safinazzal on the scene with another video: pic.twitter.com/zSplnd1bYO

— Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

À un moment donné, un étudiant est sorti de derrière les murs du campement pour affronter la foule, qui a rapidement entouré l’étudiant et l’a brutalement attaqué alors qu’il était au sol en essayant de se protéger le visage des coups.

200+ pro-Israel counterprotestors are attacking the @UCLA pro-Palestinian encampment. They started beating on one student and stomped another under a plywood board per @latimes @safinazzal on the scene. Where is UCLA security? pic.twitter.com/zjYNFWSK7r

— Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

Les organisateurs du campement de l’UCLA, qui, comme d’autres sur les campus aux États-Unis, vise à faire pression sur l’université pour qu’elle se dessaisisse des entreprises qui profitent de la guerre d’Israël contre Gaza, ont déclaré dans un communiqué que l’attaque était "rien de moins qu’un acte de terreur horrible et méprisable" et condamné l’université pour ne rien faire pour assurer la sécurité des étudiants. Les administrateurs de UCLA ont jugé le campement "illégal" et ont menacé les participants de suspension ou d’expulsion. "Pendant plus de sept heures, les agresseurs sionistes ont lancé des bombes à gaz, pulvérisé du gaz poivré et lancé des feux d’artifice et des briques dans notre campement", ont déclaré les organisateurs. "Ils ont brisé nos barrières à plusieurs reprises, clairement dans une tentative de tuer notre communauté."

Ils ont ajouté que les agents de sécurité du campus ont quitté la scène de la violence "en quelques minutes" et que "la sécurité externe embauchée par l’université pour le 'backup' a regardé, filmé et ri en se mettant de côté alors que le danger immédiat s’intensifiait." "Les forces de l’ordre se sont simplement tenues au bord de la pelouse et ont refusé de bouger alors que nous criions pour leur aide", poursuit le communiqué. "Le seul moyen de protection que nous avions était l’un l’autre. Nous nous protégeons mutuellement." La passivité de la sécurité du campus et de la police de Los Angeles face à la violence de la foule pro-Israël à l’UCLA amène des comparaisons avec la Cisjordanie occupée, où les Palestiniens sont régulièrement harcelés et attaqués par les colons pendant que les soldats israéliens regardent — et participent souvent. Le Daily Bruin, qui avait des journalistes étudiants sur les lieux, a rapporté que "la sécurité et l’UCPD ont tous deux reculé alors que les contre-manifestants pro-israéliens et d’autres groupes attaquaient les manifestants dans le campement." "Il y a eu une présence policière minimale sur le campus malgré les nombreux événements de contre-manifestants qui ont contrarié le campement depuis jeudi", a ajouté le journal. « Le chef de la police de l’UCPD, John Thomas, a déclaré au Daily Bruin que la force n’avait que cinq à six officiers en service. Des agents ont été attaqués alors qu’ils tentaient d’aider une personne blessée, et ils sont partis. »

L’inaction de la sécurité et de la police locale de l’UCLA contraste fortement avec la répression brutale contre les manifestants pro-palestiniens non violents dans les universités à travers le pays, y compris l’Université Columbia à New York mardi. Mercredi matin, le Daily Bruin a publié un éditorial dénonçant le chancelier Gene Block pour avoir si peu fait "pour assurer la protection des étudiants qui exercent leurs droits." « Le monde nous regarde. Quand les hélicoptères survolent Royce Hall, nous avons une question. Quelqu’un devra-t-il mourir sur notre campus ce soir pour que vous puissiez intervenir, Gene Block? » demande l’éditorial. « Le sang serait sur vos mains. »