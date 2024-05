Voici comment l’Arabie saoudite et les États du Golfe pourraient mettre fin à la guerre au Soudan (The Guardian)

Voici comment l’Arabie saoudite et les États du Golfe pourraient mettre fin à la guerre au Soudan

Article originel : This is how Saudi Arabia and the Gulf states could end war in Sudan

The Guardian, 27.05.24

L’adoption de politiques commerciales éthiques qui excluent tout le bétail exporté des champs meurtriers du Soudan mettrait fin au conflit, selon Nicholas Stockton.

Votre éditorial (15 mai) a raison de dire qu’il n’y a plus de temps à perdre pour arrêter la guerre civile au Soudan, mais la façon exacte dont cela devrait être réalisé n’est pas expliquée. Même si le Conseil de sécurité avait un appétit pour la relance d’Unamid, l’opération hybride de maintien de la paix ONU/Union africaine au Darfour qui a été fermée en 2020, il ne serait pas plus efficace que son prédécesseur, elle-même un spectateur coûteux des expulsions violentes des paysans du Darfour. Mais comme il n’y a pas de volonté politique internationale pour de tels gestes militaires, que faire ?

Après des décennies de marginalisation, les éleveurs du Soudan ont commencé à frapper en 2003, détruisant les villages de paysans et transformant les zones agricoles les plus favorisées du Soudan en gigantesques ranchs militarisés.

Depuis décembre 2023, les Forces de soutien rapide ont répété ce processus à Gezira, le plus grand programme agricole irrigué du Soudan. Tout cela pour profiter de l’essor du commerce du bétail avec les États du Golfe et l’Arabie saoudite, et maintenant rétabli comme la principale industrie d’exportation du Soudan.

C’est le principal moteur de la guerre civile au Soudan. Le moyen le plus rapide et le plus efficace de l’arrêter serait de contrôler ce commerce et de supprimer ainsi les incitations qui sous-tendent les autorisations brutales. L’Arabie saoudite et les États du Golfe pourraient mettre fin à la guerre au Soudan d’un seul coup en adoptant des politiques commerciales éthiques qui excluent tout le bétail exporté des champs d’abattage du Soudan.



Nicholas Stockton

Conseiller humanitaire principal à la retraite de l’ONU; ancien directeur des urgences d’Oxfam