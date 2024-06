À Gaza, le ponton construit par les États-Unis hors service moins de deux semaines après sa mise en service (The Cradle)

Des problèmes opérationnels et de sécurité ont affecté la structure de 320 millions de dollars depuis sa conception, alors que les groupes de défense des droits ont déclaré à plusieurs reprises que le seul moyen de surmonter la famine à Gaza était qu’Israël ouvre tous les points de passage terrestres dans l’enclave.

Le 28 mai, les troupes américaines ont “temporairement démonté” un ponton flottant construite sur la côte de Gaza après plusieurs incidents au cours desquels quatre navires militaires américains se sont échoués, un membre du service a été grièvement blessé et une partie de la structure a été endommagée par le mauvais temps.

“La reconstruction et la réparation du ponton prendront au moins plus d’une semaine et, une fois terminées, devront être ré-ancrées sur la côte de Gaza”,