À la commémoration du débarquement de Normandie, Biden attise davantage la guerre avec la Russie (WSWS)

Comme l'a fait remarquer David North, président du comité de rédaction international du WSWS, «des décisions de vie ou de mort sont prises par un homme qui a une vision de plus en plus confuse de la réalité».

Lors de la principale cérémonie de commémoration sur les plages de Normandie, Biden a prononcé une tirade militariste, promettant des vies et de l'argent sans limites à l'objectif de l'OTAN de subjuguer et de conquérir la Russie.

Biden s'est réjoui de la mort de centaines de milliers de soldats russes dans la guerre en Ukraine. «Ils ont subi des pertes énormes en Russie, les chiffres sont stupéfiants – 350.000 soldats russes morts ou blessés».

Bien qu'il ait gonflé le nombre de victimes russes et ignoré le nombre sans aucun doute beaucoup plus élevé de victimes ukrainiennes, Biden a clairement indiqué que la guerre en cours entraînerait encore plus de morts.

«Il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre et de mourir», a déclaré Biden. «L'Amérique en vaut la peine [...] hier, aujourd'hui et toujours. L'implication claire est que le temps est venu où un grand nombre de soldats américains devront être prêts à «mourir» dans la guerre mondiale qui échappe désormais à tout contrôle.

Parmi les choses «pour lesquelles il vaut la peine de mourir», a déclaré Biden, figure la «démocratie». Mais l'Ukraine, comme des dizaines d'autres dictatures soutenues par les États-Unis, n'est pas une «démocratie». L'Ukraine est un pays soumis à la loi martiale, dans lequel les opposants à la guerre sont persécutés et emprisonnés, y compris le socialiste Bogdan Syrotiuk , et dans lequel les fascistes occupent des postes élevés au sein de l'État et de l'armée. Le président Zelensky a dépassé son mandat et a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'organiser des élections, de peur que l'opposition populaire croissante à la guerre s'exprime dans les urnes.

Pendant ce temps, Israël, le principal allié des États-Unis au Moyen-Orient, se livre à un génocide, déclarant que les Palestiniens sont, selon les termes du ministre de la Défense Yoav Gallant, «des animaux humains».

Alors que les dirigeants américains faisaient des démonstrations de force à la Russie, Israël – armé, financé et défendu par les puissances impérialistes – marquait le jour J en attaquant une école gérée par les Nations unies, tuant 40 personnes, dont des enfants.

En réponse au massacre perpétré par Israël, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a ouvertement approuvé et défendu la frappe, déclarant : «Il y avait ce site où le Hamas se cache à l'intérieur d'une école [...] ces individus sont des cibles légitimes, mais en même temps, ils sont encastrés près de civils, Israël a le droit d'essayer de cibler ces civils.»

Le département d'État a par la suite affirmé que Miller voulait dire qu'Israël avait le droit de cibler les «combattants du Hamas», et non les «civils». Mais si Miller s'est «accidentellement» mal exprimé, ce n'est qu'en déclarant ouvertement ce qui est implicite : les États-Unis défendent le massacre systématique de civils, y compris d'enfants, dans la poursuite de leurs objectifs militaires.

En d'autres termes, la commémoration en Normandie a été la toile de fond de l'adoption de plus en plus directe par les puissances impérialistes des aspects les plus caractéristiques de la politique de guerre nazie : l’extermination délibérée de civils et la volonté d'entraîner le monde entier dans une guerre mondiale.

Quatre-vingts ans après la Seconde Guerre mondiale, le monde est à nouveau au bord d'une guerre totale, cette fois entre des États dotés de l'arme nucléaire. Les déclarations de Biden et des autres dirigeants impérialistes devraient mettre un terme à toutes les affirmations selon lesquelles les deux premières guerres mondiales constituent une exception historique qui ne se reproduira jamais.

La réponse du gouvernement russe à l'escalade de la guerre par les puissances de l'OTAN n’offre pas la moindre issue. Poutine alterne les appels à ses «partenaires occidentaux» pour qu'ils reviennent à la raison et les menaces de représailles militaires et de guerre nucléaire à grande échelle. En fait, Poutine n'a pas de réponse à la campagne des puissances impérialistes de conquête et de subjugation de la Russie.

L'arrêt de l'escalade de la guerre mondiale n'est possible que par l'intervention des classes ouvrières du monde entier, armées d'un programme socialiste visant à mettre fin au système capitaliste qui est la cause première de la guerre impérialiste.

(Article paru en anglais le 7 juin 2024)