Après l'"Affaire Kaci", Françoise Joly, directrice de l'information de TV5 Monde licenciée après la démission de Bigot

Françoise Joly, directrice de l’information de TV5Monde, convoquée à un entretien préalable à son licenciement

Le Monde 27.06.24



... Alors que M. Bigot et Mme Joly travaillaient en bonne intelligence depuis la nomination de cette dernière en 2019, « l’affaire Kaci », comme surnommée en interne, a été vue comme une « cassure » entre le PDG et sa directrice de l’information, selon plusieurs salariés, qui ont souhaité conserver l’anonymat. En novembre 2023, la direction de la rédaction avait convoqué le journaliste Mohamed Kaci après l’interview tendue d’un porte-parole de l’armée israélienne lors du journal quotidien de la chaîne (dont l’actionnariat est partagé entre des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de Monaco)... Lire la suite