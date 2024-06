Après la formation de putschistes africains, le Pentagone accuse la Russie des coups d’État africains (The Intercept)

Après la formation de putschistes africains, le Pentagone accuse la Russie des coups d’État africains

Article originel : After Training African Coup Leaders, Pentagon Blames Russia for African Coups

Par Nick Turse

The Intercept, 10.06.24

Les États-Unis ont formé 15 putschistes au cours des dernières décennies, et les politiques antiterroristes étatsuniennes dans la région ont échoué.





La Russie est à blâmer pour les coups d’État dans le Sahel africain, selon une nouvelle analyse réalisée par le plus grand chercheur africain du Pentagone, qui ignore le rôle des États-Unis dans la formation des dirigeants de ces mutineries - et deux décennies de politiques antiterroristes étatsuniennes dans la région.

L’article, qui préconise de « tenir tête aux juntes africaines », omet de mentionner qu’au moins 15 officiers militaires qui ont bénéficié de l’aide sécuritaire des États-Unis ont participé à 12 coups d’État en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel pendant la guerre contre le terrorisme...

Lire la suite