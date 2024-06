Après son débat catastrophique face à Trump, Biden va-t-il être exclu de la course aux Présidentielles par les Démocrates ? (Vidéo)

Le débat Trump-Biden favorise les pourparlers de remplacement Article originel : Trump-Biden Debate Furthers Replacement Talks Moon of Alabama, 28.06.24

« Il semblait un peu désorienté. Il s’est renforcé au fil du débat. Mais à ce moment-là, je pense que la panique s’était installée », a déclaré David Axelrod, membre démocrate de longue date et commentateur politique principal de CNN.

On arrive aux mêmes conclusions :

Au cours des 90 minutes, un M. Biden à la voix rauque a eu du mal à livrer ses répliques et à contrer un ancien président Donald J. Trump, fort mais profondément malhonnête, soulevant des doutes sur la capacité du président sortant à mener une campagne vigoureuse et compétitive quatre mois avant l’élection. Plutôt que de dissiper les inquiétudes concernant son âge, M. Biden, 81 ans, en a fait la question centrale.

Le président Biden espérait donner un nouvel élan à sa candidature en acceptant de débattre près de deux mois avant d’être officiellement nommé. Au lieu de cela, sa performance hésitante et décousue jeudi soir a provoqué une vague de panique parmi les démocrates et a rouvert la discussion sur la question de savoir s’il devait être candidat.

Environ les deux tiers des capacités de Biden se détériorent clairement. Je suppose que ses médicaments perdaient de leur puissance. Son discours a été bâclé. Ses réactions étaient mécaniques et sans émotion.

1. Les initiés savaient que Biden était comme ça. 2. Ils n’étaient pas obligés d’accepter un débat, pas plus qu’ils n’étaient obligés de proposer et de se présenter au premier débat de l’histoire. 3. Ils ont donc humilié Biden délibérément, mais seulement après que les électeurs des primaires n’aient pas eu leur mot à dire, mais assez tôt pour que les initiés choisissent son successeur avant la campagne d’automne.

En effet. Le projet de remplacer Biden avant la convention fait l’objet de discussions publiques depuis plusieurs mois.



Il y a toutefois des obstacles qui seront difficiles à franchir :

Dan Rivers @danriversitv - 5:20 UTC 28 juin 2024

C’était une catastrophe pour le Parti démocrate. La fête des marmottes de Biden éclipsera totalement les mensonges scandaleux de Trump et la réécriture de l’histoire. Maintenant, la panique et les arguments internes vont éclater au sein du Parti démocrate. Mais le seul que Biden écoutera est la Première Dame. Et il n’y a aucun signe qu’elle lui dira de se tenir à l’écart pour un successeur.



Quel autre candidat les démocrates ont-ils en tête lorsqu’ils prévoient de remplacer Joe Biden?