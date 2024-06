Au Katanga, les manigances oubliées de la Françafrique (Afrique XXI)

Au Katanga, les manigances oubliées de la Françafrique

Par Rémi Carayol et Maurin Picard

Afrique XXI, 17.06.24





Dans sa nouvelle enquête, le journaliste Maurin Picard s’intéresse à un épisode oublié de l’histoire de la Françafrique : le soutien apporté par le régime gaulliste à la sécession katangaise, dans l’ex-Congo belge, en 1961. Il dévoile comment la France a appuyé cette rébellion dans le but d’étendre son « pré carré », et pourquoi cette ingérence s'est soldée par un échec.

Voilà plusieurs années que le journaliste Maurin Picard traque les zones d’ombre de l’histoire de l’ex-Congo belge, notamment de la période trouble de sa décolonisation. Après avoir publié en 2019 une enquête sur la mort toujours inexpliquée de « Monsieur H », le secrétaire général des Nations unies Dag Hammarskjöld, dans le crash de son avion en Rhodésie du Nord (Ils ont tué Monsieur H. Congo, 1961. Le complot des mercenaires français contre l’ONU, Seuil), il propose chez Perrin une nouvelle plongée dans l’histoire, cette fois, de l’aventure sécessionniste du Katanga : Katanga ! La guerre oubliée de la Françafrique contre l’ONU. Une affaire « nimbée de brume et de mystères », écrit-il d’emblée, peu connue en France, et très peu étudiée, alors qu’elle s’inscrit pleinement dans l’interminable histoire de la Françafrique. Qui sait que la France de Charles de Gaulle a tenté de profiter de la sécession menée par Moïse Tshombé au Katanga, en 1960, pour bouter l’ancien « maître », la Belgique, hors de cette zone convoitée pour ses richesses naturelles ? Qui connaît les noms de ces quelque militaires en mission commandée, des anciens de l’Organisation de l’armée secrète (OAS) pour la plupart, qui ont été recrutés sur place pour servir le régime rebelle, avec l’assentiment discret de Paris : Roger Trinquier, Roger Faulques, etc. ? Cet épisode oublié de la guerre froide, qui n’a dû sa notoriété qu’à la mort brutale de Dag Hammarskjöld, a eu pourtant une incidence majeure dans la marche du Congo tout juste libéré du joug colonial. Un puzzle incomplet Rappel des faits : le 30 juin 1960, le Congo belge devient indépendant. Joseph Kasa-Vubu en est le président, Patrice Lumumba le Premier ministre. Moins de deux semaines plus tard, le 11 juillet, Moïse Tshombé proclame l’indépendance de l’État du Katanga avec l’aide de quelques colons belges. Les autorités sécessionnistes créent leur monnaie et leur police, et recrutent des mercenaires blancs pour encadrer leur modeste armée. C’est la guerre froide, le Katanga joue à fond la carte de l’anticommunisme et séduit des défenseurs de l’Empire. Très vite, l’ONU déploie ses Casques bleus et envisage une intervention militaire. C’est à ce moment que la France intervient. « Une poignée d’ex-officiers débarqués d’Algérie, quadras aguerris lors de la Seconde Guerre mondiale et en Indochine, répondant à d’obscures instructions », indique Maurin Picard. Ce ne sont pas des « affreux » ou des « chiens de guerre », affirme-t-il. « Experts de la guerre irrégulière, ils étaient en mission commandée, à quelques exceptions près, et appliquaient la politique d’aide clandestine apportée par la France au Katanga séparatiste. » Ils étaient en lien aussi avec les régimes racistes d’Afrique australe, l’Afrique du Sud et la Rhodésie du Nord. Mais l’aventure vire à la catastrophe. Tandis que l’ONU veille et fait enrager les gaullistes, Paris ne peut pas assumer, et ses hommes sur place se trouvent pris en étau.

Avec une grande minutie, le journaliste, qui a épluché des milliers de pages d’archives (en France, en Belgique et aux Etats-Unis) pendant six ans, fait pénétrer le lecteur dans le secret de cette énième déstabilisation française en terre africaine – il y en eut beaucoup avant, il y en aura beaucoup après. Il démontre comment les gaullistes ont sauté sur l’opportunité pour tenter d’étendre leur « pré carré », en secret, et comment ils ont utilisé des partisans de l’Algérie française en les envoyant à l’autre bout du continent, à Lubumbashi. L’auteur l’admet, il manque encore de nombreuses pièces au puzzle katangais : « L’essentiel du drame s’est joué en coulisses, souvent sans la moindre trace écrite. Les protagonistes ont délivré leurs instructions par téléphone, celles annotées noir sur blanc ont fait l’objet d’une destruction quasi systématique. » Mais avec ce livre, il dévoile un pan de l’histoire de France qui était jusqu’alors inconnu. Ci-dessous, Afrique XXI publie l’intégralité du chapitre 3 intitulé « Roger Trinquier entre en piste », qui donne à voir le moment crucial où Paris a fait le choix d’appuyer la sécession katangaise. (Les intertitres sont de la rédaction.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une belle opportunité Un homme se morfond à Nice, sur la Côte d’Azur. En ce début 1961, le colonel Roger Trinquier tient garnison depuis l’automne précédent après avoir été relevé de son commandement dans le Constantinois, en Algérie. Âgé de 52 ans, cheveux gris taillés en brosse, cet officier parachutiste est un spécialiste reconnu de la guerre irrégulière, ayant dirigé les Groupements de commandos mixtes aéroportés (GCMA), bras armé des services secrets français durant la guerre d’Indochine. Lors de la bataille d’Alger, sous les ordres du général Massu, en 1957, il a inventé avec le capitaine Paul-Alain Léger le « dispositif de protection urbaine »1 qui a permis de déloger les rebelles de la casbah, puis a publié un ouvrage remarqué sur la lutte contre-insurrectionnelle2. Malgré ses convictions en faveur de l’Algérie française, il se tient à distance des troubles en Afrique du Nord, mais bouillonne intérieurement, conscient d’avoir été relégué en province comme d’autres officiers jugés peu sûrs. Or, voici que lui parvient une lettre agrémentée d’une offre inattendue : « L’État katangais cherche à recruter un officier supérieur pour prendre le commandement de la gendarmerie [ainsi qu’]une centaine d’officiers et de sous- officiers français et allemands si possible », précise la missive, datée du 5 janvier 1961, et signée d’un certain Georges Thyssens. Greffier en retraite, ce colon belge a été le secrétaire de la section katangaise de l’Union pour la colonisation (Ucol), s’affirmant comme un fougueux supporter de la sécession du Katanga dès les premiers troubles au Congo et parvenant à s’imposer comme « conseiller indépendant » du président Moïse Tshombé. « Adroit, ambitieux »3, selon le diplomate français Robert Massé, Georges Thyssens reproche au gouvernement belge sa pusillanimité dans la lutte anticommuniste en Afrique, face aux visées de Moscou sur les ex-colonies européennes nouvellement indépendantes, et admire les officiers français au pedigree guerrier irréprochable. Proche des deux « durs » du régime katangais, le ministre des Finances Jean-Baptiste Kibwé et celui de l’Intérieur, Godefroid Munongo4, il rêve d’évincer les conseillers militaires belges bien trop modérés du président Tshombé, tels que Guy Weber et Frédéric Vandewalle.

Le 22 septembre 1960, il s’est même rendu en France et en Belgique pour recruter des volontaires, sans succès. « L’homme est un intrigant, un obstiné peu enclin aux compromis, un visionnaire obtus masquant ses ambitions personnelles », résume l’historien belge Romain Pasteger5. Durant son séjour à Paris, Thyssens a néanmoins rencontré des parlementaires français, ainsi que Jacques Sidos, activiste du mouvement d’extrême droite Jeune Nation6 et un certain Jean Bovagnet de Poncins, qui se prétend officier. Ce sont ces deux hommes qui lui auraient glissé le nom de Trinquier pour défendre efficacement le Katanga et rejeter toute conciliation avec Léopoldville.





L’instrument d’un complot Thyssens propose au colonel français de prendre la tête de la gendarmerie katangaise et de s’entourer des hommes de son choix. Peut-être souhaite-t-il aller plus loin encore : d’après Robert Massé, Thyssens estime que Tshombé « devrait un jour céder sa place à un homme possédant davantage de personnalité et d’autorité » et formerait le projet de le remplacer par Jean-Baptiste Kibwé à la faveur d’un coup d’État. Pour le diplomate français commentant l’opération de recrutement : « Il est à peu près certain que le colonel Trinquier ignorait tout de ce projet de complot dont il aurait été, sans s’en rendre compte, l’instrument le plus efficace. » Flatté, Trinquier reste prudent. Il ne sait rien de ce Georges Thyssens, ni de l’ex-Congo belge, et encore moins des subtilités de la scène politique dans la « province du cuivre ». Mais il a 52 ans et l’inaction lui pèse, tout autant que l’évolution du conflit en Algérie. Comme le raconte Massu dans ses Mémoires, Une existence longuement vécue en Extrême-Orient a fini par lui donner une ressemblance physique avec les Annamites. Ses yeux bridés qu’un sourire mystérieux étire souvent plus près encore des tempes, un teint kaki, ne sont pas les seuls phénomènes d’osmose qu’il doit aux Jaunes. Il a acquis un tour d’esprit compliqué, des réactions difficiles à comprendre, une astuce un peu tortueuse.

Surtout, il incarne ces officiers brillants mais « balayés par la raison d’État gaullienne » pour avoir « mal mesuré les intérêts réellement en jeu »8. Il ne peut accepter que des soldats français continuent de tomber au combat, « morts pour rien », tandis que se prépare un référendum sur l’autodétermination en Algérie. Le Katanga lui offre une opportunité en or. Le 13 janvier 1961, il rencontre à Nice Georges Thyssens, venu « en mission extraordinaire en Europe pour y recruter les cadres d’une armée nouvelle », et en compagnie du dénommé Bovagnet, qui n’est en réalité qu’un sous-officier de réserve et, surtout, un dangereux affabulateur. Le colonel accepte la proposition qui lui est faite, sous réserve d’un avis favorable du ministre des Armées, Pierre Messmer, qui fut son subordonné au 3e régiment de parachutistes coloniaux9. Rendez-vous est pris deux jours plus tard, le 15 janvier 1961. « Il est évident que s’il avait marqué une opposition quelconque à ce projet, je serais retourné à Nice », commentera Roger Trinquier10. Or, ce dimanche-là, Messmer est « particulièrement intéressé [...] par les avantages que la France et la communauté pourraient en retirer ». « Je vais en parler au Conseil des ministres mercredi prochain [18 janvier], promet le ministre gaulliste à son visiteur. Revenez me voir jeudi, nous verrons ce que nous pourrons faire. Je pense qu’une bonne formule serait de vous détacher de l’armée pendant la durée de votre mission et de vous récupérer ensuite. » « Il faut y aller, mais ce sera un peu plus difficile » La réunion de Matignon ne se déroule cependant pas comme prévu, comme le confie Messmer à Trinquier : « Il y a eu un petit ennui. Lorsque j’ai exposé votre projet, Maurice Couve de Murville a été furieux. C’est une question de politique étrangère, a-t-il dit, et ce n’est pas au ministre des Armées de prendre une telle décision. Et, a-t-il ajouté, les Belges sont déjà au courant et voient ce projet avec le plus grand déplaisir. » Interloqué, Trinquier lui demande s’il faut y aller ou non. Messmer rétorque : « Il faut y aller, mais ce sera un peu plus difficile, c’est tout. » Doux euphémisme ! Couve de Murville, ayant appris que l’on recrutait des officiers français pour le Katanga, dénonce auprès de Michel Debré le caractère tout à fait anormal de cette entreprise et met en garde contre les « graves inconvénients politiques » auxquels la France s’exposerait si elle soutenait de telles manigances : « L’envoi, même à titre privé, d’officiers français dans les forces katangaises ne manquera pas d’être interprété sinon comme un pas vers la reconnaissance de facto du Katanga, du moins comme une approbation tacite de la politique menée par M. Tshombé. » Exigeant que soit mis un terme à ce recrutement, Couve de Murville conclut : « Je vous serais reconnaissant de m’indiquer si vous partagez ma manière de voir à ce sujet. »11 Mais le diplomate est bien seul à s’émouvoir et se voit marginalisé. Roger Trinquier accepte de partir au Katanga en mission exploratoire. Candide, il explique « ignorer tout des problèmes du Congo belge » et réclame de se voir adjoindre les services du capitaine Pierre Dabezies, directeur de cabinet du ministre des Armées, ex-lieutenant du GCMA et fin connaisseur de la guerre irrégulière. La réponse cingle : c’est non, comme le lui explique Messmer, « le gouvernement français serait alors trop engagé. Il est préférable que vous y alliez seul. Vous serez libre de prendre ensuite la décision qui vous paraîtra la meilleure ».

Le double-jeu de Moïse Tshombé Le colonel enrôle son ancien chauffeur du 3e RPC, Michel Rey, auquel viennent s’ajouter Thyssens, Bovagnet et un dénommé Jean-Paul Pradier, journaliste photographe à l’agence Delmas. Le départ est fixé au 25 janvier 1961. La veille, Pierre Messmer avertit Trinquier : Il est possible que vous restiez au Katanga plus longtemps que la permission que je vous ai accordée et peut-être que vous soyez amené à prendre immédiatement les fonctions qui vous sont offertes. Il faut que vous puissiez décider sur place. Pour n’avoir aucun problème vis-à-vis de l’armée, établissez une demande de mise à la retraite. Votre situation sera nette, la mienne aussi. Je la conserverai dans mon tiroir. Si vous revenez, nous verrons la meilleure solution à prendre. En coulisses, le gouvernement katangais prépare la venue de l’homme providentiel : le 12 janvier précédent, Moïse Tshombé a adressé une lettre lourde d’insinuations au roi des Belges, Baudouin. Il prévient que si les demandes d’assistance militaire ne sont pas satisfaites, il se verra « contraint de chercher de l’aide ailleurs », en l’occurrence en France. À condition, bien sûr, que les finances suivent. Le 18 janvier, Georges Thyssens fait le point à l’attention de Moïse Tshombé depuis l’hôtel Édouard-VII, à Paris : « Conformément à vos instructions téléphoniques, tout a été préparé pour un départ des militaires qui vous intéressent demain ou après-demain. » Il réclame « d’urgence » les fonds nécessaires pour « les opérations de contact et de recrutement ». L’absence de tels moyens « aurait de très graves répercussions », étant donné « le risque énorme non seulement de perdre la face mais de jeter la méfiance parmi les gens disposés à nous aider ».