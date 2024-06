Battre l’extrême-droite, décoloniser la gauche (Survie)

Survie, association qui a contribué à faire connaître la Françafrique et qui lutte contre le (néo)colonialisme français sous toutes ses formes, appelle par tous les moyens à empêcher le Rassemblement national (RN) d’accéder au pouvoir, que ce soit par le vote ou par d’autres formes de mobilisations.

Pour autant, nous n’avons pas de naïveté. D’une part, la montée en puissance de l’extrême-droite dans notre pays n’a rien de nouveau. Elle est stimulée par des décennies de libéralisme économique, de casse sociale, de politiques et de paroles xénophobes et racistes. Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin, nous nous retrouvons brutalement face à une menace électorale imminente.

D’autre part, depuis la IIIème République, la matrice idéologique d’une large partie de la classe politique française – dont la gauche – est imprégnée de racisme et de colonialisme. Ces idéologies n’ont malheureusement rien de propre à l’extrême-droite et provoquent des maux qui n’ont rien d’abstrait. Des inégalités de droits jusqu’aux violences policières, racisme et colonialisme se traduisent dans le quotidien de personnes déjà discriminées, ayant objectivement peu de raisons d’espérer une amélioration de leurs conditions d’existence suite à une élection.

Cela dit, nous ne nous trompons pas d’adversaire. Nous savons que la prise de pouvoir par le Rassemblement National aggraverait lourdement les violences qui pèsent déjà sur les premières victimes des politiques racistes et coloniales, mais aussi sur les contre-pouvoirs, dont l’association Survie.

Si la gauche et la droite ont trempé dans les pires scandales de la Françafrique, l’extrême droite y a tout autant trempé, en soutenant ouvertement des considérations civilisationnelles éculées, des thèses suprémacistes ou des pratiques brutales. Ces dernières années, le RN a tenté de faire oublier son histoire, d’avancer masqué, comme toujours lorsque l’extrême-droite cherche à conquérir le pouvoir par les urnes.

Nous soutenons donc la dynamique unitaire visant à empêcher l’accession du Rassemblement National au pouvoir, à brève comme à plus longue échéance. Celle-ci s’incarne dans les urnes par le Nouveau Front Populaire, mais également dans la rue et dans les espaces de lutte ayant émergé partout en France. Ces mobilisations forment la base sur laquelle nous devons lutter pour décoloniser la gauche et notre société toute entière.