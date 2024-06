Bolloré, un empire françafricain (Afrique XXI)

Bolloré, faiseur de roi ? En quelques années, le célèbre entrepreneur-héritier s’est constitué un véritable empire médiatique en France. Il contrôle plusieurs chaînes de télévision (dont le groupe Canal+ et la chaîne d’information en continue CNews, transformée sous sa houlette en chaîne d’opinion), des radios et une multitude de titres de la presse écrite. Depuis son OPA sur le groupe Lagardère, il possède – entre autres - la radio Europe 1 et les hebdomadaires Le Journal du dimanche et Paris Match, trois médias très influents sur le plan politique, à la tête desquels il a d’ores et déjà placé des hommes de confiance ; il a en outre mis la main sur Hachette, le mastodonte de l’édition (Fayard, Calmann-Lévy, Armand Colin...), alors qu’il contrôlait déjà, via Editis, certaines des maisons françaises les plus importantes. Bolloré, c’est aussi un géant de la communication et du divertissement (Vivendi) ainsi que de la publicité (Havas), et un acteur majeur du monde des sondages puisqu’il détient l’institut CSA. Bref, un homme d’influence.

L’intérêt de Bolloré pour le secteur des médias et de la communication ne date pas d’hier. Voilà plus de vingt ans qu’il a commencé à y investir. Mais la dérive observée dans les médias qu’il possède – tant pour défendre les intérêts de son groupe, en Afrique notamment, que pour promouvoir des idées ultra-conservatrices - et le soutien affiché de certains d’entre eux aux candidatures et aux idées d’Eric Zemmour, plusieurs fois condamné pour provocation à la haine raciale ou à la haine religieuse, et de Marine Le Pen, a suscité une levée de boucliers en France de la part des défenseurs de la liberté de la presse. Reporters sans frontières a dénoncé ses « méthodes brutales » et sa manie de recourir à des procédures-bâillons contre les journalistes qui enquêtent sur son groupe. Même les membres de la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias s’en sont émus (à leur manière, sans grande ténacité) lorsqu’ils ont auditionné Vincent Bolloré le 19 janvier 2022, en évoquant un « interventionnisme assumé », un « management directif » et une « ligne idéologique très marquée ».

Cette place centrale qu'il a acquise dans l'arène politico-médiatique aujourd'hui, il la doit en grande partie au continent africain. Comme le rappelle le journaliste de Mediapart Laurent Mauduit, il a construit le début de son empire « sur les débris du capitalisme colonial français ». Quand il récupère la papeterie familiale au début des années 1980 après avoir travaillé dans la finance, celle-ci est au bord de la faillite. Il décide alors de diversifier ses activités et de se tourner vers les anciennes colonies françaises...