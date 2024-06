Comme Julian Assange, je sais ce que ça fait d’être poursuivi pour des actes de journalisme (The Intercept)

Comme Julian Assange, je sais ce que ça fait d’être poursuivi pour des actes de journalisme

Article originel : Like Julian Assange, I Know How It Feels to Be Prosecuted for Acts of Journalism

Par James Risen

The Intercept, 28.06.24



Le précédent le plus dangereux dans l’affaire Assange est l’idée que le gouvernement étatsunien peut décider comment définir le journalisme.





Lorsque Julian Assange s’est retrouvé brusquement en Australie et en liberté cette semaine après avoir conclu un accord de plaidoyer avec le gouvernement des États-Unis, j’ai repensé à ma propre lutte juridique marathon avec le gouvernement des États-Unis et à la façon dont elle s’est terminée finalement et soudainement.

J’ai mené une bataille juridique de sept ans contre l’administration George W. Bush et plus tard contre l’administration Obama, qui ont toutes deux exigé que je révèle les sources confidentielles sur lesquelles je m’étais appuyé pour écrire un article sur une opération bâclée de la CIA. J’ai écrit sur l’opération de la CIA pour le New York Times, mais les rédacteurs du journal ont supprimé l’article à la demande du gouvernement, alors je l’ai publié dans mon livre de 2006, « State of War ». Le gouvernement a ensuite lancé une enquête sur la fuite, m’assignant à comparaître en 2008 pour essayer de me forcer à témoigner et à révéler mes sources. Le gouvernement a menacé que si je n’obéissais pas, je pourrais être jeté en prison pour outrage au tribunal. J’ai refusé et je les ai battus jusqu’à la Cour suprême...







