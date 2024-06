Comme Macron, Kylian Mbappé et Thierry Henry appellent à ne pas voter pour les extrêmes ! [Vidéo]

Deux héros du football français ont appelé à ne pas voter pour les extrêmes à l'instar de Macron lors de sa conférence de presse. Sachant que LFI fait partie du Nouveau Front Populaire et est considéré par certains commentateurs politiques comme un parti extrême, si on retire le Front Populaire et le Rassemblement national, il reste quoi ? LR, Modem et Renaissance ? A la rigueur les Socialistes si on fait une opération de soustraction au sein du nouveau Front populaire ?

Macron doit jubiler !



