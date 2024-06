« Consterné » : Un ingénieur de l’armée de l’air démissionne alors que la dissidence contre la guerre de Gaza se propage lentement au sein de l’armée étatsunienne (The Intercept)

« Consterné » : Un ingénieur de l’armée de l’air démissionne alors que la dissidence contre la guerre de Gaza se propage lentement au sein de l’armée Article originel : “Utterly Dismayed”: Air Force Engineer Resigns as Dissent Against Gaza War Slowly Spreads Within Military Par Prem Thakker The Intercept, 18.06.24

Il y a 16 ans, Riley Livermore s’est enrôlé dans l’armée de l’air. Son chemin vers l’armée a été façonné par son éducation chrétienne évangélique et sa croissance au milieu de la guerre contre le terrorisme. Sa carrière d’ingénieur d’essais en vol l’a amené en Israël, où il a passé deux ans à effectuer des recherches sur le guidage des missiles. Et peu après le 7 octobre, il a décidé qu’il ne pouvait plus continuer.

Livermore est « consterné » par la façon dont le président Joe Biden et le ministère de la Défense « ont été complices du génocide à Gaza », a-t-il déclaré à The Intercept. À tel point qu’il est dans les dernières étapes de la séparation de l’Armée de l’Air, un processus d’un mois qu’il a lancé fin octobre. Une fois qu’il aura officiellement quitté l’armée, a-t-il dit, il ne travaillera plus jamais dans ce qu’il décrit comme le complexe militaro-industriel.

« Je ne veux pas travailler sur quelque chose qui peut tourner autour et être utilisé pour massacrer des innocents », a-t-il dit. « Je pense que la dissonance a continué à devenir de plus en plus forte, c’est comme « Je ne peux plus vraiment faire ça ». »

Livermore se joint à une vague naissante de dissidence au sein de l’administration Biden et de l’armée au sujet du soutien des États-Unis à la guerre d’Israël contre Gaza, y compris neuf démissions importantes au cours des derniers mois; l’aviateur de 25 ans Aaron Bushnell s’immole en février; et un nouveau militaire. . . .mené une campagne pour aider les soldats à dénoncer le soutien des élus à la guerre d’Israël... Lire la suite