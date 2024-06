Cyabra : les services de renseignement qui mènent la guerre de propagande en ligne d'Israël (MintPress News)

Lowkey, de MintPress News, l'un des opposants britanniques les plus éminents et les plus virulents à l'attaque israélienne contre Gaza, a été attaqué. En mai, le Daily Telegraph, l'un des plus grands journaux britanniques, a publié un article affirmant que la Russie, la Chine et l'Iran renforçaient les messages du rappeur sur les réseaux sociaux « dans le but d'attiser la division » et de manipuler l'opinion publique à travers le pays. Au cœur des affirmations du Telegraph se trouve un rapport de la société technologique Cyabra, qui affirme que 11 % des profils interagissant avec lui sur Twitter étaient faux, ce qui implique qu'un réseau de robots organisé amplifiait artificiellement ses messages. Pourtant, ce que le Telegraph n'a pas informé ses lecteurs, c'est que Cyabra n'était pas seulement « une entreprise technologique spécialisée dans la lutte contre la désinformation en ligne », comme il le prétendait, mais une société israélienne fondée par des officiers du renseignement militaire, dont la moitié des employés sont partis rejoindre la Défense israélienne. (FDI) pour combattre à Gaza – et qui continue à ce jour de travailler ouvertement avec les renseignements militaires israéliens.

u lieu de cela, le Telegraph a permis aux responsables du gouvernement israélien d’affirmer sans contestation que le Royaume-Uni était sous la « menace » des organisations pro-Hamas qui opèrent dans toute la Grande-Bretagne dans le but clair d’imposer la charia et de faire de la Grande-Bretagne une île musulmane » et de conseiller que les autorités doivent être « bien plus agressives » contre ces « ennemis » qui menacent les valeurs britanniques et le mode de vie britannique. Malheureusement, la méthodologie de Cyabra était aussi médiocre que les reportages du Telegraph. Premièrement, l’étude qu’ils ont publiée ne mentionne même pas Lowkey. Deuxièmement, leurs rapports ne contiennent pratiquement aucune preuve. Enfin, il n’existe pas de tableur permettant aux lecteurs d’accéder aux noms des comptes prétendument faux afin que les chercheurs puissent juger par eux-mêmes. L’étude n’a pas réussi à montrer si ces réseaux de robots amplifiaient réellement les messages de Lowkey ou d’autres influenceurs pro-palestiniens de manière significative. En fait, au-delà de pointer vers des profils extrêmement génériques avec pratiquement aucun abonné et de laisser des réponses passe-partout telles que « Incroyable ! C'est fantastique! Comme c'est cool ! Toutes nos félicitations!" ils montrent peu ou pas de preuves d’ingérence – étrangère ou autre. L’implication claire est que 11 % des profils interagissant avec Lowkey étant faux serait la preuve que la montée massive du sentiment pro-palestinien à travers le monde est artificiellement fabriquée depuis l’étranger. Pourtant, ce que Cyabra oublie du rapport, c’est le contexte crucial selon lequel une proportion considérable de comptes de réseaux sociaux sont faux et l’ont toujours été. Les estimations du nombre réel de faux comptes sur Twitter varient entre 5 % et plus de 80 % , et le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a suggéré qu'un personnage sur cinq sur sa plateforme était faux. Cyabra lui-même affirme que 11 % sont faux et que les célébrités et autres personnalités publiques créent plus de comptes de robots que la moyenne. Des études récentes de Cyabra ont affirmé que 13 % de tous les comptes Twitter débattant des prochaines élections présidentielles américaines sont des robots , et 20 % de ceux qui discutent du trafiquant d'êtres humains en disgrâce Jeffrey Epstein ne sont pas authentiques . Ainsi, l’affirmation de Cyabra selon laquelle 11 % des profils interagissant avec Lowkey sont faux n’est pas une preuve irréfutable. En fait, cela ne fait que renforcer le fait que Lowkey et ses opinions bénéficient d’un large soutien mondial.

Une branche du renseignement israélien

"Nous sommes le chien de garde de la vérité et de la fiabilité sur les réseaux sociaux", a affirmé avec noblesse Dan Brahmy, PDG de Cyabra. La société ne possède pratiquement aucune portée organique (au moment de la rédaction, elle comptait respectivement 221 abonnés sur YouTube et 1 145 et 120 abonnés sur Twitter et Instagram). Pourtant, elle est devenue une organisation extrêmement influente. Son travail, censé « découvrir les bons, les mauvais et les faux en ligne », a été cité en référence dans des médias tels que le New York Times , le Washington Post , CNN , Fox News , le Wall Street Journal et USA Today . Cependant, aucun de ces articles publiés dans des médias importants ne détaille les liens extrêmement étroits de l'entreprise avec le gouvernement israélien. Brahmy, par exemple, était instructeur de tir et de combat dans l’armée israélienne avant de fonder Cyabra. Ses deux autres cofondateurs étaient des membres clés du renseignement israélien. Comme Brahmy se vantait dans une récente interview :

Heureusement, j'ai trouvé sur la planète deux personnes qui ont l'audace et les connaissances nécessaires pour pouvoir dire qu'elles faisaient partie des commandants de la guerre de l'information au sein de l'armée israélienne. Et après un très long service militaire, ils ont senti qu’ils devaient faire quelque chose [la guerre de l’information en ligne].”

Brahmy fait référence à Ido Shraga et Yossef Daar. Shraga était auparavant ingénieur en cybersystèmes dans les forces de défense israéliennes avant de cofonder l'entreprise. Daar est un vétéran de longue date du groupe militaire controversé Unité 8200. 8200 est la pièce maîtresse de l'appareil de surveillance de haute technologie d'Israël et l'architecte de l'État de surveillance imposé aux Palestiniens. L’unité 8200 a créé un vaste réseau numérique mondial pour espionner les Palestiniens, en utilisant leurs données personnelles à des fins de kompromat, de chantage et d’extorsion. Ses vétérans sont également à l'origine du logiciel Pegasus qui a été vendu aux pires auteurs de violations des droits de l'homme au monde pour pirater des téléphones et surveiller des cibles de grande valeur. De 2004 à 2014, Daar a été l'un des dirigeants de l'unité 8200, jusqu'à en devenir le chef de département. Les liens étroits avec les renseignements militaires israéliens ne s’arrêtent cependant pas là. Cyabra recrute probablement activement dans l’unité 8200 et d’autres groupes de Tsahal. Par exemple, Roni Fridfertig a quitté son poste d'analyste de l'unité 8200 pour rejoindre Cyabra, où elle est actuellement responsable des informations stratégiques. Aux côtés de Fridfertig se trouve Lali Bar , chef d'équipe d'analystes du cyber-renseignement à l'unité 8200 jusqu'en mars, date à laquelle elle a commencé à travailler chez Cyabra en tant qu'analyste de données stratégiques... Lire la suite