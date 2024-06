Des sources de la résistance de Gaza déclarent : la peur augmente que la jetée étatsunienne soit utilisée pour le déplacement forcé de Palestiniens (Mondoweiss)

Des sources de la résistance de Gaza disent que la peur augmente que la jetée étatsunienne soit utilisée pour le déplacement forcé de Palestiniens

Article originel : Gaza resistance sources say fear is rising U.S. pier will be used for forced displacement of Palestinians

Par Ahmed Omar juin 11, 2024

Mondoweiss, 12.06.24



Les critiques avertissent que la jetée construite par les États-Unis au large de la côte de Gaza est utilisée à des fins militaires. Maintenant, une source de la résistance de Gaza dit qu’il y a des indications qu’il sera utilisé pour faciliter le déplacement forcé des Palestiniens...

