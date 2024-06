Dissolution kamikaze de Macron. Comment Macron a amené l'extrême droite au pouvoir.

En juillet 2017, nous écrivions dans un de nos Macron's Watch que la politique néolibérale de Macron entraînerait une casse sociale majeure et risquait de faire advenir au pouvoir l'extrême droite.

La dissolution kamikaze de Macron à la suite des effets désastreux de sa politique et de son échec cuisant aux élections européennes semble nous donner raison sept ans plus tard.



Extrait :

"Macron avec son programme néolibéral est en passe de porter atteinte aux bien publiques notamment en supprimant la taxe d'habitation rendant les maires dépendant des subventions de l'Etat sans pouvoir choisir les priorités de leurs investissements. L'introduction de mesures d'exceptions dans la loi peut apparaître comme une manière de mieux contrôler la population tandis que la loi travail dont Macron (et non la supplétive El Khomry) est le moteur vise à donner les coudées franches au patronat pour faire plus de profit sur le dos des travailleurs. Pour Haiphong, la faillite programmée de cette politique risque de porter l'extrême droite au pouvoir : l'autre versant de la suprématie blanche conjuguée au capitalisme prédateur qui a fait ses preuves en Amérique latine (Pinochet au Chili, Videla en Argentine...). Le libéralisme s'est toujours plus satisfait du fascisme que du socialisme. Il convient donc, selon cet auteur de construire une vraie alternative à gauche face à un marasme potentiel à venir :

" Quelques néolibéraux cachés qui se font passer comme des penseurs indépendants de la gauche dépensent une grande partie de leur temps à essayer de traquer les soutiens de gauche envers l'extrême-droite ou le passage d'électeurs de la gauche vers l'extrême droite. Cette perte d'énergie sert seulement à masquer le travail à faire à portée de main. Le ressentiment profond de la part des pauvres et de la classe ouvrière dans l'orbite impérialiste ne peut pas être réduit à une simple confusion idéologique. Les gens ne se battent pas principalement pour des idées. Ils se battent pour ce dont ils ont besoin et les idées qui peuvent leur apporter une amélioration de leur condition. Si les travailleurs et les pauvres deviennent attirés par l'extrême-droite, le manque d'un réel mouvement de gauche doit être une préoccupation essentielle. Et plus tôt la politique de honte sera remplacée par une politique de lutte, plus tôt l'écroulement du néo-libéralisme et de l'impérialisme se concrétisera."





( Macron's Watch n°1. Hollandisation ?; Néocolonialisme au sommet de l'armée; Rafle du Vel d'Hiv' et duplicité; Françafrique, néolibéralisme et suprématie blanche)